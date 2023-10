Kể từ ngày 21/4, Quý nhân xuất hiện, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tử vi cho biết kể từ ngày 21/4 trở đi, người tuổi Mùi sẽ được ngôi sao may mắn sẽ dẫn đường, tài lộc hanh thông. Nếu nắm bắt được vận may này, không những tài khố ngày càng vượng mà còn thoát khỏi thời vận. Ngoài ra, các con giáp Dê có thể gặp may mắn trong vận đào hoa. Đối với người độc thân, nếu muốn có tình yêu đích thực thì nên tận dụng mọi cơ hội để thể hiện cho nhau thấy.

Tử vi cho biết kể từ ngày 21/4 trở đi, người tuổi Mùi sẽ được ngôi sao may mắn sẽ dẫn đường, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần