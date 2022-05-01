Kể từ ngày 2/5 tới 10/5, ngân khố tăng vọt, tài lộc tăng vọt, 3 con giáp tài vận vượng phát, của cải dồi dào

Tuổi Dậu là người chăm ngoan, cần cù bù thông minh nên con giáp này được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến. Sự tỉ mỉ trong công việc chính là ưu điểm giúp bạn luôn được giao những trọng trách. Tháng 5 dương, cấp trên vì tín nhiệm mà có ý định tăng lương cho bạn. Hãy nhận may mắn này, làm việc hết tinh thần và năng lực nhé.

Tình duyên nở rộ, cuối cùng thì bạn cũng đã tìm được người trong mộng rồi. Hãy cố gắng trân trọng mối quan hệ này vì đây thực sự là người không chỉ hợp về tình cảm mà còn luôn cho bạn những quyết định sáng suốt trong công việc. Tương lai hai người ở bên nhau cuộc sống chỉ có giàu sang, phú quý.

Bạn thuộc con giáp lợn dễ gần, dễ hòa đồng, có mối quan hệ tốt với người khác phái, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, tốt bụng và rộng lượng, can đảm và tháo vát, không dễ làm mất lòng người khác và có thể nhìn thấy tâm tính của mọi người.

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Từ ngày 2/5 tới 10/5, các con giáp lợn sẽ gặp vận may, sự nghiệp vượng phát, kiếm tiền dễ dàng, phát tài phát lộc, chuyện tốt thường xuyên xảy ra, sự nghiệp hanh thông, tương lai hanh thông, mọi mặt đều rất có triển vọng.

Bắt đầu đi đúng hướng trong sự nghiệp, mọi việc trong cuộc sống đều suôn sẻ, không phải lo lắng về tiền bạc, chỉ cần bạn không ngừng chăm chỉ làm ăn thì tương lai sẽ giàu có, tự nhiên tiếp tục vào nhà, ngày càng vượng. Hãy nắm bắt những cơ hội kiếm tiền này, những cơ hội kiếm tiền này rất dễ biến mất. Cơ hội thành công trong việc tỏ tình với người mình thích là rất tốt, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tử vi dự báo, từ ngày 2/5 tới 10/5, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

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