Kể từ ngày 2/5 tới 10/5, ngân khố tăng vọt, tài lộc tăng vọt, 3 con giáp tài vận vượng phát, của cải dồi dào

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 00:00

Từ ngày 2/5 tới 10/5, 3 con giáp sẽ gặp vận may, sự nghiệp vượng phát, kiếm tiền dễ dàng, phát tài phát lộc...

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người chăm ngoan, cần cù bù thông minh nên con giáp này được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến. Sự tỉ mỉ trong công việc chính là ưu điểm giúp bạn luôn được giao những trọng trách. Tháng 5 dương, cấp trên vì tín nhiệm mà có ý định tăng lương cho bạn. Hãy nhận may mắn này, làm việc hết tinh thần và năng lực nhé.

Tình duyên nở rộ, cuối cùng thì bạn cũng đã tìm được người trong mộng rồi. Hãy cố gắng trân trọng mối quan hệ này vì đây thực sự là người không chỉ hợp về tình cảm mà còn luôn cho bạn những quyết định sáng suốt trong công việc. Tương lai hai người ở bên nhau cuộc sống chỉ có giàu sang, phú quý.

Tuổi Lợn

Bạn thuộc con giáp lợn dễ gần, dễ hòa đồng, có mối quan hệ tốt với người khác phái, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, tốt bụng và rộng lượng, can đảm và tháo vát, không dễ làm mất lòng người khác và có thể nhìn thấy tâm tính của mọi người.

Kể từ ngày 2/5 tới 10/5, ngân khố tăng vọt, tài lộc tăng vọt, 3 con giáp tài vận vượng phát, của cải dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 2/5 tới 10/5, các con giáp lợn sẽ gặp vận may, sự nghiệp vượng phát, kiếm tiền dễ dàng, phát tài phát lộc, chuyện tốt thường xuyên xảy ra, sự nghiệp hanh thông, tương lai hanh thông, mọi mặt đều rất có triển vọng.

Bắt đầu đi đúng hướng trong sự nghiệp, mọi việc trong cuộc sống đều suôn sẻ, không phải lo lắng về tiền bạc, chỉ cần bạn không ngừng chăm chỉ làm ăn thì tương lai sẽ giàu có, tự nhiên tiếp tục vào nhà, ngày càng vượng. Hãy nắm bắt những cơ hội kiếm tiền này, những cơ hội kiếm tiền này rất dễ biến mất. Cơ hội thành công trong việc tỏ tình với người mình thích là rất tốt, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tử vi dự báo, từ ngày 2/5 tới 10/5, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 20 ngày tới, tài lộc của 3 tuổi này chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói vui tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 34 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 4 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng