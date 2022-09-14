Kể từ ngày 15/9/2022, thần đồng tiên tri khẳng định 99% 3 con giáp đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt, tiền về nhiều hơn hẳn tháng trước, từ giờ đến cuối năm thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 09:16

3 con giáp Thần Tài ưu ái làm gì cũng phát, tài lộc dồi dào, tiền vào túi không ngừng, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mạnh mẽ, cương quyết, luôn quyết tâm để là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, luôn phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp nhất. Đối với con giáp này, ngày 15/9 đến cũng là lúc Phúc Lộc song tinh xuất hiện trong cung mệnh. Quan vận của người tuổi Hợi vô cùng hanh thông, rất nhanh chóng sẽ nhận được sự đề bạt trong công việc.

Trong thời điểm này, tử vi dự báo Hợi sẽ được hóa giải vận đen, vận may bay tới, tài vận dồi dào, cơ hội phát tài liên tiếp kéo đến, bản mệnh không còn phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền mà có thể toàn tâm toàn ý để phát triển sự nghiệp ngày một rực rỡ hơn nữa.

Do được Thần Tài phù hộ nên tài vận của con giáp này hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc từ “ba phương tám hướng” không ngừng chảy vào túi con giáp này. Người tuổi Hợi không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Hơn nữa, công việc trong thời gian này cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn giúp người tuổi Hợi luôn có tâm trang vui vẻ, hạnh phúc.

Kể từ ngày 15/9/2022, thần đồng tiên tri khẳng định 99% 3 con giáp đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt, tiền về nhiều hơn hẳn tháng trước, từ giờ đến cuối năm thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 1
Do được Thần Tài phù hộ nên tài vận của con giáp này hanh thông, thuận lợi, tiền bạc từ “ba phương tám hướng” không ngừng chảy vào túi con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh đã mang vận bá vương, rất thẳng thắn, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ bạn bè nên thường sẽ gặp được quý nhân trong cuộc đời. Kể từ ngày 15/9 với sự nỗ lực của bản thân, hưởng lộc trời ban và có quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ. Công việc hay thu nhập đều đi lên nhanh chóng.

Có cát tinh nhập mệnh, con giáp này sẽ dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của tuổi Sửu.

Hơn nữa do có quý nhân giúp đỡ và được thần Tài giúp đỡ nên người tuổi Sửu có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều nguồn thu và có cơ hội thăng tiến trong công việc nên sớm có thể mua nhà, tậu xe. 

Kể từ ngày 15/9/2022, thần đồng tiên tri khẳng định 99% 3 con giáp đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt, tiền về nhiều hơn hẳn tháng trước, từ giờ đến cuối năm thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 2
Có cát tinh nhập mệnh, con giáp này sẽ dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn cầu tiến để có thể thu được những kết quả tốt nhất. Thời gian trước đây do gặp phải hung tinh nên vận thế lao dốc. Kể từ 15/9, vạn sự chuyển biến tốt đẹp, công việc thuận buồm xuôi gió, tài vận hung vượng, thu nhập tăng gấp ba gấp bốn.

Thời điểm này, mọi khúc mắc trước đây trong cuộc sống cũng như công việc của con giáp này đều được giải quyết ổn thỏa, nợ nần được trả hết. Người tuổi Thân có thể yên tâm mở rộng sự nghiệp, tăng thêm nguồn thu để cuộc sống ngày một sung túc, đầy đủ.

Tài vận của người tuổi Thân vô cùng hưng phát, việc kinh doanh đầu tư thuận lợi, suôn sẻ nên có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Vận thế của người tuổi Thân khởi sắc không ngừng. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, chính tài, hoạnh tài hanh thông, suôn sẻ, tin vui về tình cảm liên tiếp kéo đến. 

Kể từ ngày 15/9/2022, thần đồng tiên tri khẳng định 99% 3 con giáp đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt, tiền về nhiều hơn hẳn tháng trước, từ giờ đến cuối năm thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 3
Tài vận của người tuổi Thân vô cùng hưng phát, việc kinh doanh đầu tư thuận lợi, suôn sẻ nên có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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