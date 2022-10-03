Kể từ mùng 9/9 âm lịch: Lộc phát triền miên, 3 con giáp chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 17:33

Quý nhân sẽ mang đến may mắn cho 3 con giáp này kể từ ngày 9/9 âm lịch, tài lộc thăng hoa gia đình êm ấm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trung thành và trung thực. Họ làm việc chắc chắn, hoàn thành từng việc một. Và rồi cuối cùng thời kỳ vàng son của cuộc đời con giáp tuổi Tuất cũng mở ra.

Tử vi có nói, kể từ ngày 9/9 âm lịch, mọi áp lực của tuổi Tuất sẽ giảm bớt, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, thăng quan tiến chức. Thời gian này, tài khoản của họ không ngừng nhảy số, tài lộc hanh thông, tiền bạc tràn trề. Mọi việc sẽ trôi qua êm đẹp.

Kể từ mùng 9/9 âm lịch: Lộc phát triền miên, 3 con giáp chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề - Ảnh 1
Tử vi có nói, kể từ ngày 9/9 âm lịch, mọi áp lực của tuổi Tuất sẽ giảm bớt, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ mùng 9/9 âm lịch, con giáp tuổi Mão có nguồn thu nhập chính và phụ tăng lên. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức của bạn trong suốt thời gian qua.

Về đường tình duyên, Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm mà bạn không phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái.

Kể từ mùng 9/9 âm lịch: Lộc phát triền miên, 3 con giáp chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề - Ảnh 2
Bắt đầu từ mùng 9/9 âm lịch, con giáp tuổi Mão có nguồn thu nhập chính và phụ tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, vận đỏ của người tuổi Mùi cực kì tốt kể từ mùng 9/9 âm lịch. Cuộc sống của con giáp này cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác. Đây là quãng thời gian may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Mùi. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công.

Thời gian này, người tuổi Mùi làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời, người tuổi Mùi cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Kể từ mùng 9/9 âm lịch: Lộc phát triền miên, 3 con giáp chỉ cần ngồi rung đùi hưởng lộc, tiền bạc căng ví, phúc báo tràn trề - Ảnh 3
Theo tử vi, vận đỏ của người tuổi Mùi cực kì tốt kể từ mùng 9/9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

2 ngày cuối tuần này (1/10 - 2/10), 3 con giáp cá chép vượt vũ môn, vận số cực tốt, nằm mát ăn bát vàng, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top 3 con giáp này phát tài chỉ trong 2 ngày cuối tuần này, bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

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