Kể từ hôm nay, thứ 7 ngày 13/8/2022, lộc về trước ngõ, tiền đã đến nhà, 3 con giáp đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 04:32

Kể từ thứ 7 ngày 13/8/2022, cuộc sống của những con giáp dưới đây sẽ chuyển biến tích cực và có nhiều vận may, tài lộc hơn. Hãy cùng xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết phấn đấu không ngừng với hy vọng đổi đời. Người tuổi Dậu khao khát làm giàu và luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để tìm cơ hội xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công, không những xây dựng cuộc sống viên mãn mà tài vận cũng dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Tử vi học có nói, kể từ hôm nay 13/8, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Ở phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần xung quanh cũng gặp nhiều may mắn, có những mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng may mắn "gương vỡ lại lành". Mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc từ giai đoạn này trở đi, người tuổi Dậu phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để cuối năm thành công.

Kể từ hôm nay, thứ 7 ngày 13/8/2022, lộc về trước ngõ, tiền đã đến nhà, 3 con giáp đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số - Ảnh 1
Tử vi học có nói, kể từ hôm nay 13/8, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn tự mình vươn lên, nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những nàng tuổi Trâu đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Họ là người tiên phong cho những điều mà chưa ai làm được, nhờ vậy mà rất nhiều người thành công trong sự nghiệp ngay khi ở độ tuổi đôi mươi.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng kể từ hôm nay, cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều sự tích cực và mọi nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp xứng đáng, vận may lội ngược dòng. Con giáp này vốn rất hiếu thắng, càng thử thách, họ lại càng mạnh dạn đối mặt để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ. Đặc biệt tài vận sẽ tăng tiến càng về cuối năm, ngoài ra sự nghiệp cũng được nâng lên tầm cao mới.

Kể từ hôm nay, thứ 7 ngày 13/8/2022, lộc về trước ngõ, tiền đã đến nhà, 3 con giáp đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số - Ảnh 2
Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng kể từ hôm nay, cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều sự tích cực và mọi nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp xứng đáng, vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong số những con giáp, người tuổi Mùi có tham vọng làm giàu, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng mọi thứ viên mãn sung túc. Con giáp này luôn muốn mình trở thành mục tiêu để người khác ngưỡng mộ. Đa số những người tuổi Dê đều công thành danh toại. Trong thời gian sắp tới đây,  tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội để đổi thay mọi thứ.

Tử vi học có nói, kể từ ngày thứ 7, tuổi Mùi sẽ được đền đáp mọi thứ xứng đáng. Cụ thể, người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà còn gặp được quý nhân, cuộc sống trước sau gì cũng viên mãn đủ đầy, không lo lắng sầu muộn. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh làm ăn, những ngày sắp tới sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, cuối năm phát tài bất ngờ. 

Kể từ hôm nay, thứ 7 ngày 13/8/2022, lộc về trước ngõ, tiền đã đến nhà, 3 con giáp đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số - Ảnh 3
Tử vi học có nói, kể từ ngày thứ 7, tuổi Mùi sẽ được đền đáp mọi thứ xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (9/8), một mình độc chiếm thần tài, ôm trọn rương vàng về nhà

Những con giáp có cơ hội ẵm giải đặc biệt đúng 16h chiều mai (9/8), một mình độc chiếm thần tài, ôm trọn rương vàng về nhà

Theo tử vi, đúng 16h ngày mai 9/8, đây là 3 con giáp sẽ vô cùng may mắn, cứ ra đường là thấy tiền khiến thiên hạ ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 7 tử vi hôm nay tử vi ngày 13/8 tử vi ngày mai con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 23 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026