Kể từ 22/10, Thần Tài hậu đãi, 3 con giáp gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, phú quý bạt ngàn, cuối năm mua nhà lầu siêu xe trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 02:30

Kể từ 22/10, được Thần Tài hậu đãi, 3 con giáp gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, phú quý bạt ngàn, cuối năm mua nhà lầu siêu xe trong tầm tay

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất tỉ mỉ và giàu nội lực, họ luôn nghĩ đến việc trau dồi những khả năng mới cho cuộc sống của mình. Những người cầm tinh con Chuột khá thông minh, phản ứng nhanh nhạy, luôn có tính cách đặc biệt lạc quan và khí chất. Ngoài ra họ còn có cách làm việc rất có tổ chức, linh hoạt để mọi việc trôi chảy. Vì vậy họ không bao giờ bỏ cuộc dù gặp khó khăn vất vả, làm việc gì cũng chăm chỉ để tìm ra con đường phía trước để phát triển bản thân.

Tử vi học có nói, kể từ ngày 22/10, người cầm tinh con Chuột sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, đồng nghiệp cũng tốt nên kéo theo làm ăn phát tài, trở thành người thắng lợi trong cuộc sống cả về tình lẫn tiền. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, dự định nào sau khi triển khai cũng đều “hái” ra tiền, cuộc sống sung túc, dư giả khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Trong cuộc sống có khá nhiều cơ hội nên họ sẽ làm được đại sự, vận trình tài lộc đột phá lớn trong lĩnh vực kinh doanh.

Kể từ 22/10, Thần Tài hậu đãi, 3 con giáp gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, phú quý bạt ngàn, cuối năm mua nhà lầu siêu xe trong tầm tay - Ảnh 1
Tử vi học có nói, kể từ ngày 22/10, người cầm tinh con Chuột sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, đồng nghiệp cũng tốt nên kéo theo làm ăn phát tài, trở thành người thắng lợi trong cuộc sống cả về tình lẫn tiền. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

2022 là một năm hên xui có đủ với người tuổi Sửu. Tuy nhiên, sau những trầm bổng thất thường ở giai đoạn đầu và giữa năm, con giáp này có thể yêu đời trở lại khi các chuỗi may mắn đang chờ đón. Ngay từ ngày 22/10, con giáp này sẽ gặp được quý nhân tới từ phương xa, mang theo những tin vui đầu tiên về tài vận. Nhờ phước khí của Thần Tài, người tuổi Sửu sẽ được “rót lộc” đầy túi, nhất là với những ai đang kinh doanh, buôn bán hoặc làm thêm một nghề tay trái sẽ nhận bất ngờ cực lớn.

Tuổi Sửu chính là con giáp may mắn nhất trong những ngày cuối cùng của tháng 10 Dương lịch. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm con giáp này rũ sạch mọi vận hạn, xui xẻo và bắt đầu chuỗi ngày rực rỡ, vinh quang. Người tuổi Sửu sẽ đạt được thành tích lớn trong sự nghiệp, nhận được khen thưởng không nhỏ, thậm chí được đề bạt lên vị trí cấp cao với mức lương vượt xa hiện tại.

Kể từ 22/10, Thần Tài hậu đãi, 3 con giáp gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, phú quý bạt ngàn, cuối năm mua nhà lầu siêu xe trong tầm tay - Ảnh 2
Nhờ phước khí của Thần Tài, người tuổi Sửu sẽ được “rót lộc” đầy túi, nhất là với những ai đang kinh doanh, buôn bán hoặc làm thêm một nghề tay trái sẽ nhận bất ngờ cực lớn. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi bình tĩnh, tự tin, chăm chỉ nên luôn nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Từ giờ tới cuối năm, tình hình tài chính của bạn rất ổn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc giúp bạn có thêm động lực để làm ăn. Đặc biệt từ ngày 22/10, con giáp này có cơ hội thăng chức vì bạn làm việc rất tốt, được cấp trên trọng dụng. Tuổi Mùi sẽ kiếm được nhiều mối làm ăn lớn, công việc phát đạt, tiền vào như nước.

Nhờ có quý nhân phù trọ nên công công việc làm ăn của người tuổi Mùi trong thời điểm này có nhiều bước tiến. Con giáp này tính tình ôn hòa, vui vẻ, tốt bụng, đi đâu cũng có người yêu mến.  Những ngày cuối tháng này bạn còn gặp được người tốt, cùng bạn hùn vốn làm ăn, công việc dự là sẽ thuận lợi vô cùng. Không những thế cấp trên còn trao cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền. Với những người theo nghiệp kinh doanh thì càng nhanh thành danh, tiền bạc đầy túi vì thế bạn hãy nắm bắt hết mọi cơ hội dù là nhỏ nhất nhé.

Kể từ 22/10, Thần Tài hậu đãi, 3 con giáp gặp thời đổi vận, ăn nên làm ra, phú quý bạt ngàn, cuối năm mua nhà lầu siêu xe trong tầm tay - Ảnh 3
Đặc biệt từ ngày 22/10, con giáp này có cơ hội thăng chức vì bạn làm việc rất tốt, được cấp trên trọng dụng. Tuổi Mùi sẽ kiếm được nhiều mối làm ăn lớn, công việc phát đạt, tiền vào như nước. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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