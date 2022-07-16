Kể từ 12h trưa nay, thứ 7 ngày 16/7, song hỷ lâm môn, cát vận ngập tràn, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lá, càng hiền lành càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 03:45

Tử vi học có nói, qua 12h trưa nay trở đi, 3 con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển mình rực rỡ cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Từ 12h trưa nay là thời điểm đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa. Đây cũng là lúc vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa. Tử vi học có nói, bản thân tuổi Ngọ vốn thông minh, nhanh nhẹn, nay lại gặp được quý nhân nên thành công sẽ càng rực rỡ.

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng trong nguy có cơ, người biết tận dụng cơ hội mới là người thành công lớn. Khi đứng trước khó khăn, đừng bao giờ nản lòng mà hãy suy nghĩ nhiều chiều hơn để có thể tìm được đường hướng phát triển cho mình, mang lại nhiều lợi thế cho con giáp này.

Kể từ 12h trưa nay, thứ 7 ngày 16/7, song hỷ lâm môn, cát vận ngập tràn, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lá, càng hiền lành càng giàu có - Ảnh 1
Từ 12h trưa nay là thời điểm đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa. Đây cũng là lúc vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu có tính tự lập cao, không thích dựa dẫm ỷ lại người khác, thành công đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực mà có. Càng trong khó khăn, những chú Trâu sẽ càng trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn.

Tử vi dự đoán, kể từ 12h trưa thứ 7, con giáp tuổi Sửu sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn. Cụ thể, bản mệnh sẽ gặp may mắn cả về đường tiền bạc và công danh sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng trong khoảng thời gian này.

Kể từ 12h trưa nay, thứ 7 ngày 16/7, song hỷ lâm môn, cát vận ngập tràn, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lá, càng hiền lành càng giàu có - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, kể từ 12h trưa thứ 7, con giáp tuổi Sửu sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi, kể từ 12h trưa nay, bản mệnh tuổi Tý sẽ bùng nổ vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ có thần Tài ở bên giúp sức nên những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập.

Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý những cơ hội.

Kể từ 12h trưa nay, thứ 7 ngày 16/7, song hỷ lâm môn, cát vận ngập tràn, 3 con giáp được Thần Tài phát lộc lá, càng hiền lành càng giàu có - Ảnh 3
Theo tử vi, kể từ 12h trưa nay, bản mệnh tuổi Tý sẽ bùng nổ vận trình, đặc biệt là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gặt hái chuỗi tài lộc cực lớn, tiền bạc không cầu cũng kéo về nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gặt hái chuỗi tài lộc cực lớn, tiền bạc không cầu cũng kéo về nhà

Qua đêm nay, những con giáp kể dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi thứ 7 tử vi ngày 16/7 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới