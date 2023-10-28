ĐỈNH ĐIỂM VẬN MAY: 3 con giáp tiền tài đua nhau ùa vào nhà, giàu bất thình lình 11 ngày tới, cuối năm nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc

Được bề trên cất nhắc 3 con giáp may mắn này sẽ có 11 ngày tới ngập trong biển tiền.

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, thông minh và rất kiên định với mục tiêu đã đề ra. Họ có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng để chiến thắng nghịch cảnh nên càng về cuối năm 2023 con giáp giàu sang này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, quơ tay là hốt bạc.

Đặc biệt, trong 11 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ Mùi sẽ phất lên ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. May mắn theo chân còn giúp Mùi thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện, cuối năm nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ có bước tiến vượt bậc trong 11 ngày tới. Dù hiện tại nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ nhưng nhờ có cơ may lật ngược tình thế nên Ngọ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, giàu nhanh như trúng số độc đắc.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch mới trong công việc Ngọ hãy tiến hành ngay để tận dụng thời cơ trời cho. Sự nghiệp thăng tiến, tài vận vượng phát, phú quý đeo bám không rời chính là tử vi những tháng cuối năm 2023 trời đã an bài cho Ngọ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu đang độc thân Hợi sẽ gặp được mối nhân duyên tiền định, chỉ cần chạm ánh mắt đã nhận ra cả hai là chân ái đời mình. Thế nên, đây chính là thời cơ để Hợi có một nửa hết lòng yêu thương, chiều chuộng mình cả đời.

Không chỉ vượng tình, Hợi còn vượng tài trong 11 ngày tới. Có tham vọng, có chí tiến thủ nên Hợi được cấp trên trọng dụng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã mang về lợi nhuận khổng lồ cho nơi mình làm việc.

Thế nên, thăng chức tăng lương, tiền thưởng chất đống là những gì Hợi xứng đáng nhận được.

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