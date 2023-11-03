ĐIỂM TÊN 3 con giáp may mắn nhất 50 NGÀY cuối năm 2023 sự nghiệp hiển vinh, tiền chất như núi, thu nhập tăng đột biến

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 06:07

Sự nghiệp hiển vinh, tiền chất như núi, thu nhập tăng đột biến nên cuối năm những con giáp này sẽ mặc sức mà ăn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực nên càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 11 trở đi Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Sửu sẽ liên tục gặt hái may mắn trong công việc. Sự nghiệp hiển vinh, tiền chất như núi, thu nhập tăng đột biến nên cuối năm Sửu sẽ mặc sức mà ăn, rung đùi hưởng lộc, sang năm 2024 sung sướng như tiên. 

ĐIỂM TÊN 3 con giáp may mắn nhất 50 NGÀY cuối năm 2023 sự nghiệp hiển vinh, tiền chất như núi, thu nhập tăng đột biến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có chí tiến thủ, có gan làm giàu, không sợ khổ cực nên người tuổi Mùi sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Thuở đầu lập nghiệp khổ cực bao nhiêu thì sau ngưỡng 30 con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, phất lên đổi đời bấy nhiêu.

Từ 22/11 trở đi Mùi sẽ có cơ hội đổi đời, thần tài chỉ điểm nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Trước khi kết thúc năm 2023 con giáp giàu có này sẽ mua nhà sắm xe, vinh hoa phú quý tìm đến tận cửa.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng ấm êm thuận hòa. Nếu đã kết hôn sẽ hạnh phúc viên mãn, nếu đang độc thân sẽ tìm được chân ái đời mình. 

ĐIỂM TÊN 3 con giáp may mắn nhất 50 NGÀY cuối năm 2023 sự nghiệp hiển vinh, tiền chất như núi, thu nhập tăng đột biến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thông minh, khôn khéo và tinh tế trong đối nhân xử thế nên người tuổi Hợi được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Hãy vững vàng trước sóng gió, dám đối đầu với gian truân thì Hợi ắt tự làm đại gia, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ có bước đột phá ngoạn mục, tiền rơi trúng đầu lộp độp. Bước chân ra cửa có thần tài dẫn lối, về nhà có cát tinh chiếu mệnh nên Hợi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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