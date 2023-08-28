Điểm mặt 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, sa chân vào hố vàng trong 15 ngày tới: Vận đỏ chói ngời, hỷ vận sáng rực, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có khả năng trở thành đại gia trong 15 ngày tới, làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất được yêu quý vì tính cách dễ mễn, gần gũi với mọi người. Họ cũng là người hướng ngoại, rất cởi mở, nói nhiều, thích nói chuyện và cũng khéo léo, ngọt ngào trong giao tiếp.

Họ là người sôi nổi và thích can thiệp vào nhiều chuyện. Con giáp tuổi Dậu cũng rất thông minh, rất giỏi duy trì mối quan hệ cá nhân và có thể nổi tiếng khắp nơi.

Tính cách này của con giáp tuổi Dậu chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho họ. Vì gặp được rất nhiều bạn bè thân thiết, đây cũng chính là các quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trong 15 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ có quý nhân phù trợ, được sao may mắn chiếu mệnh, công việc suôn sẻ, thành tích vượt trội, có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông.

Điểm mặt 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, sa chân vào hố vàng trong 15 ngày tới: Vận đỏ chói ngời, hỷ vận sáng rực, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp sống trung thực, làm gì cũng phấn đấu hết mình để thay đổi cuộc sống. Đây là con giáp yêu bản thân nhưng vẫn dám hy sinh mình để vun vén cho gia đình. Người tuổi Tuất vì tính cách kiên nhẫn, cần cù nên dễ thành công trong cuộc sống.

15 ngày tới đem đến nhiều cơ hội làm giàu cho tuổi Tuất. Những thử thách, khó khăn đã qua sẽ được đền đáp bằng tài lộc và may mắn đang tới. Trong thời điểm này, tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ không ngừng, tiền bạc về túi không ngớt. Cuộc sống trong tháng mới có thể chạm đến đỉnh điểm giàu có sung túc.

Điểm mặt 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, sa chân vào hố vàng trong 15 ngày tới: Vận đỏ chói ngời, hỷ vận sáng rực, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, dứt khoát và thẳng thắn. Họ thuộc tuýp người hướng nội, ít nói, ít bày tỏ cảm xúc của bản thân. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng bởi vậy mà họ thường được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên trọng dụng. Người tuổi Dần được dự đoán sẽ đạt được thành tựu to lớn trong công việc.

Trong 15 ngày tới, con giáp tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Người tuổi này làm công ăn lương thì tài lộc hanh thông, phúc khí tràn đầy. Họ sớm có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận nhiều dự án mới. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Họ tìm được nguồn hàng tốt lại gặp được đối tác làm ăn uy tín nên mọi chuyện đều xuôi thuận, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Điểm mặt 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, sa chân vào hố vàng trong 15 ngày tới: Vận đỏ chói ngời, hỷ vận sáng rực, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

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