Theo tử vi , càng gần ngày lễ, mọi thứ trong cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ càng trở nên rất bận rộn nhưng đừng bỏ cuộc hoặc đừng ngó lơ khi cơ hội tới. Đây là thời gian để tuổi Ngọ có thể tận dụng tối đa vận may của mình. Có thể lúc này sẽ không phải là thời điểm đột phá hay thậm chí là một tuần mang tính bước ngoặt, nhưng bạn vẫn có tên trong danh sách con giáp gặp may đúng dịp 30/4 vì thành quả của bạn đang cộng dồn từng chút một suốt thời gian qua và mang lại cho bạn kết quả khả quan đúng đợt nghỉ lễ. Có thể thấy nhiều người có doanh thu đột phá hoặc gây được ấn tượng hoặc truyền cảm hứng trong bài phát biểu hoặc nói chuyện với mọi người.

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Tuổi Tý

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Đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý thường tài giỏi, thông minh, độc lập không muốn ỷ lại. Họ làm việc gì cũng dũng cảm, quyết đoán, giỏi phán đoán tình thế. Về mặt đối nhân xử thế, họ cũng dễ gần, hòa đồng, dễ kết bạn, do đó thường là người sở hữu mạng lưới quan hệ rộng mở mà không phải ai cũng làm được. Khi gặp vấn đề nan giải trong tình cảm, họ cũng dễ dàng đối phó nhờ khả năng giỏi quan sát.‏

‏Các con giáp tuổi Tý sẽ thu hút tài lộc, vượng khí, gặp nhiều hỷ sự, tiền bạc ùn ùn kéo đến, được dự đoán sẽ phát tài phát lộc, vận may không thoát. Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế độ mệnh cùng với Chính Quan ưu ái, Tý cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến trong vận trình của mình, bản mệnh dễ dàng khơi thông bế tắc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.