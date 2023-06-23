Điểm danh 3 con giáp vận trình đại cát, có số giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, muốn gì được nấy, chuyện tình cảm viên mãn bắt đầu từ tháng 7/2023

Người tuổi Mão được cảnh báo nên tránh các cuộc tranh luận đề phòng thị phi bởi ngày này vận khí ảm đạm, bạn có điềm báo khẩu thiệt. Bạn nên suy nghĩ kỹ, thận trọng trước khi nói, tránh phát ngôn bừa bãi mà làm mất lòng mọi người. Thương Quan gia tăng ảnh hưởng, tuổi Mão có thể bị cấp trên trách mắng vì chểnh mảng trong công việc. Bạn dễ mất tập trung vì có nhiều mối bận tâm, thậm chí có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến chuyên môn mình vốn đảm nhận, có khi còn phải bỏ túi ra khắc phục khiến tiền bạc hao hụt.

May mắn là chuyện tình cảm của tuổi Mão tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân có sức hút với người khác giới, nếu tích cực làm quen, giao lưu hơn thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình.

Tuổi Ngọ có điềm báo xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người khác. Con giáp này chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo cảm tính dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả công việc và các mối quan hệ tình cảm. Con giáp này tốt nhất nên kiên nhẫn và kiềm chế tính nóng nảy của mình, nếu không muốn mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có những chuyện chẳng đáng thì nên cho qua để giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý, càng gay gắt, chuyện bé xé ra to sẽ càng dễ thiệt thân.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng chẳng đi tới đâu. Nếu nhận thấy mối quan hệ không thể duy trì được nữa và khiến cả hai đều mỏi mệt thì hãy mạnh dạn chấm dứt. Bản mệnh đừng quá bi lụy mà ôm đau khổ, bản mệnh xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dạo gần đây, bạn có vẻ thờ ơ, lơ là với gia đình, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện. Bạn cần xem lại cách hành xử của mình nếu không muốn tương lai phải hối hận. Với người độc thân, bạn không nên ngây thơ nghe theo lời ngon tiếng ngọt của những kẻ mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết một người có chân thành với mình hay không, bạn nên quan sát hành động thực tế của người đó.



Thiên Tài chiếu mệnh, đáng mừng là phương diện tài chính của bản mệnh khá dư dả. Con giáp này thậm chí có thể nhận một khoản tiền trúng thưởng thông qua các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm