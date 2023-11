Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

Tuổi Tuất

Sách tử vi 12 con giáp có nói những người tuổi Tuất cương trực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, luôn muốn khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Tử vi trong 2 tháng dự báo do có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Công việc của người tuổi Tuất rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được con giáp này giải quyết, sự nghiệp do có quý nhân giúp đỡ nên tiến triển thuận lợi, do đó thu nhập tăng lên không ngừng. Tử vi ngày mai tới dự báo, con giáp tuổi Tuất vận số lên hương có cơ may trúng số độc đắc.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Mão đa phần là những con người rất mộng mơ, có nhiều lý tưởng sống hoài bão, lớn lao. Con giáp này thường là người sống theo bản năng và không thích trói buộc mình vào những nguyên tắc sống cứng nhắc.

Trong ngày mai này, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.