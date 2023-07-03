Điểm danh 3 con giáp được Thiên Tài nâng đỡ sau 11h11 ngày 4/7: Mở ra cơ hội làm ăn, công việc thuận lợi như mơ, gánh vàng gánh bạc về nhà

Sau 11h11 ngày 4/7, cát tinh ghé thăm mang đến nhiều điều kiện thuận lợi trong việc làm ăn của người tuổi Hợi. Con giáp này có thể ký kết những hợp đồng lớn, nhất là những người làm trong lĩnh vực truyền thông, ngân hàng, bất động sản ...

Ngũ hành tương sinh tốt cho các mối quan hệ gần gũi của tuổi Hợi. Con giáp này được người thân, người thương chăm sóc, thấu hiểu. Khi sóng gió xảy ra, họ vẫn luôn ở bên cảnh để bảo vệ, che chở, động viên tuổi Hợi. Đây là một trong những khía cạnh tích cực giúp bản mệnh thêm mạnh mẽ, kiên cường khi đối mặt với khó khăn.

Vận may mỉm cười với người tuổi Tị sau 11h11 ngày 4/7 mang đến cho bạn tin vui không chỉ ở đường công danh mà còn cả tài chính nữa đấy.

Vận trình của bản mệnh đang có chiều hướng tốt dần lên. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn. Nhân đà này hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có.

Tinh thần hăng hái giúp những chú Rồng chẳng ngần ngại dùng thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành công việc của mình.

Cát vận đang che chở cho bản mệnh ở cả phương diện tài chính. Tài vận khá hanh thông, tiền bạc dồi dào giúp bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu. Hơn nữa bạn khá nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không phải quá khó.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu có tính cách tương đối trầm lặng nhưng ý chí rất kiên cường. Họ có thành tích mạnh mẽ, dần dần thực hiện được kế hoạch đã đặt ra.

Sau 11h11 ngày 4/7, con giáp tuổi Sửu đã có được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực nghề nghiệp, mà họ đảm đương, phát triển thuận lợi hơn.

Việc liên tục được thăng chức và tăng lương kể từ sau 11h11 ngày 4/7 cũng giúp họ đặt nền móng vững chắc trong sự nghiệp. Việc tăng lương giúp họ giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Những người này có sự hợp tác tốt với bạn bè thuộc mọi tầng lớp, tận hưởng một vụ mùa bội thu, mỗi ngày đều tràn ngập hứng khởi, vui sướng.

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