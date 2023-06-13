Điểm danh 3 con giáp được Thần Tài NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG, may mắn sẽ liên tục ghé thăm, tiền về như suối đổ, tình duyên đến tận nhà trong tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 17:04

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, 3 con giáp này may mắn hơn người, làm gì cũng gặt hái được vô số thành tựu đáng nể.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi. Con giáp này thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Người làm việc liên quan tới sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực. Đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bản mệnh tạo sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Dần có dấu hiệu đi xuống. Con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm tới sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn.

Điểm danh 3 con giáp được Thần Tài NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG, may mắn sẽ liên tục ghé thăm, tiền về như suối đổ, tình duyên đến tận nhà trong tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không tệ, mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự định. Theo tử vi, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội này để suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, đồng thời, mở rộng xây dựng các mối quan hệ mới để mang lại nhiều lợi ích hơn cho công việc sau này. 

Vận trình tình duyên không thuận lợi, tình cảm dễ tan vỡ. Mối quan hệ giữa tuổi Tỵ và nửa kia ngày càng xa cách do cả hai bạn đều không có đủ thời gian để quan tâm, chia sẻ với nhau.

Điểm danh 3 con giáp được Thần Tài NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG, may mắn sẽ liên tục ghé thăm, tiền về như suối đổ, tình duyên đến tận nhà trong tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần tập trung hơn vào công việc và các kế hoạch hiện tại trong ngày Thương Quan xuất hiện. Bạn dễ bị phân tâm vì những vấn đề xảy ra xung quanh cho dù nó vốn không hề liên quan đến bạn. Điều đó chỉ khiến bạn tốn thêm thời gian vào những việc vô bổ trong khi nhiệm vụ của mình vẫn còn dang dở. Đường tài lộc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do thiếu kiên nhẫn nên Mão dễ để cơ hội vụt qua trước mắt, đáng lẽ sẽ thu được tiền bạc về tay thì cuối cùng lại rơi vào túi người khác, chỉ để lại sự tiếc nuối mà không thay đổi được gì. Hãy coi như đây là bài học để không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự nữa.

 

Vì ngũ hành tương xung nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng gặp phải những nỗi buồn khó diễn tả. Những rắc rối trong công việc và chuyện tiền bạc khiến tâm trạng của bạn khá sa sút, dẫn đến có những hành động và lời nói không phù hợp, khiến cho nửa kia bị tổn thương và xảy ra tranh cãi.

Điểm danh 3 con giáp được Thần Tài NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG, may mắn sẽ liên tục ghé thăm, tiền về như suối đổ, tình duyên đến tận nhà trong tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 con giáp GIÀU CÓ CHÓNG MẶT, tha hồ hốt bạc, tài vận mỗi ngày tăng một bậc, sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục trong 3 tháng 7,8,9/2023

Top 3 con giáp GIÀU CÓ CHÓNG MẶT, tha hồ hốt bạc, tài vận mỗi ngày tăng một bậc, sự nghiệp có bước tiến ngoạn mục trong 3 tháng 7,8,9/2023

Cuối tháng 6/2023 là gian của 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền chất đầy két, giàu sang phú quý khiến thiên hạ ghen tỵ đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn