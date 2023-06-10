Điểm danh 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, lộc lá tứ phương đổ dồn vào nhà, đường tiền bạc cực thịnh, vận may thấm vào người trong 7 ngày tới 17/6

Tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Tuổi Ngọ nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm nở hoa phơi phới, tuổi Ngọ có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bản mệnh không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng nay sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Được Tam Hợp cục hỗ trợ, người tuổi Mão có thể gặp được quý nhân phù trợ, mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân sau này. Công việc đang có bước tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp thu ý kiến của quý nhân nhưng đừng quá dựa dẫm, bị động nghe theo hoàn toàn, hãy lấy đó làm cơ sở tham khảo, tự bước đi trên đôi chân của mình. Tiền bạc rủng rỉnh nhờ các khoản thu cả chính lẫn phụ. Tiền bạc có thể đem đến sự tự tin, khi bạn “có tiền” thì bạn cũng có cảm giác tự hào về bản thân. Dù vậy bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể từ sớm trước khi tiền bạc “bốc hơi” hết do thói quen mua sắm của bản thân.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi có nhiều chuyển biến tốt đẹp, giữa cả hai không còn quá căng thẳng hay cãi vã nhiều như trước nữa. Tam Hợp giúp hóa giải rất nhiều hiểu lầm, nhất là khi hai bạn đã chịu lắng nghe ý kiến của đối phương và cùng nhau sửa đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc có nhiều trở ngại, tuổi Dần cần đề phòng tiểu nhân đặt điều nói xấu, ảnh hưởng đến danh dự. Bạn nên nhớ sự nóng giận sẽ khiến vấn đề càng căng thẳng. Trong bất cứ tình huống nào, sự nhẹ nhàng, mềm mỏng mới là cách giải quyết vấn đề thông minh.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc, nhiều khoản lời lớn từ các dự án đầu tư liên tiếp báo về khiến tâm trạng bạn vui vẻ hơn vào cuối ngày làm việc. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại bên bạn bè và người thân.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm