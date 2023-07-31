Điểm danh 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai liên tiếp 4 ngày (1, 2, 3 và 4/8): Ra đường tiền rơi trúng đầu, làm nên nghiệp lớn, phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 14:25

Tử vi dự đoán, trong 4 ngày (1,2,3 và 4/8), 3 con giáp dưới đây nhiều của nhiều lộc, đón nhận nhiều tin vui, làm gì cũng đỏ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa phần đều nhanh nhẹn, giàu nhiệt huyết. Dù thời gian gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ trong 4 ngày (1,2,3 và 4/8) ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Con giáp tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, đồng thời có thể trở thành lãnh đạo cấp phòng.

Được sao may mắn chiếu mệnh, công việc kinh doanh của người sinh năm Ngọ cũng dần thuận lợi, mang lại cho họ nhiều của cải. Sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ trong thời điểm hiện tại có thể không cần quá lo lắng. Thỉnh thoảng họ có thể bị ốm vặt nhưng chỉ cần đi khám và uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Điểm danh 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai liên tiếp 4 ngày (1, 2, 3 và 4/8): Ra đường tiền rơi trúng đầu, làm nên nghiệp lớn, phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ không chịu thua số phận, khuất phục trước khó khăn. Theo tử vi, người tuổi này khôn ngoan, nhanh nhạy và có năng lực. Họ có thể thể hiện tốt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, được mọi người yêu mến và công nhận. Với sự điềm đạm, chín chắn, rất rộng lượng với bạn bè, người tuổi Thân đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến, có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Trong 4 ngày (1,2,3 và 4/8), những người tuổi Thân được dự đoán vận trình khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến gần hơn với sự giàu có.

Điểm danh 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai liên tiếp 4 ngày (1, 2, 3 và 4/8): Ra đường tiền rơi trúng đầu, làm nên nghiệp lớn, phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cũng là một trong những con giáp may mắn trong 4 ngày (1,2,3 và 4/8), tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng. Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp này rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn. 

Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi. Tuổi này còn đón nhân duyên cát lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé.

Điểm danh 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai liên tiếp 4 ngày (1, 2, 3 và 4/8): Ra đường tiền rơi trúng đầu, làm nên nghiệp lớn, phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (31/7 - 6/8/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý

Tử vi tuần mới (31/7 - 6/8/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý

Theo tử vi, 3 con giáp sau được sự phù trợ của các sao tốt nên vận khí khởi sắc mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 1/8 tu vi ngay 2/8 tu vi ngay 3/8

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 54 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi