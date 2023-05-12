Điểm danh 3 con giáp đi bên phải gặp hố vàng, bên trái gặp gặp hố kim cương, đi thẳng gặp quý nhân, may mắn chạm đỉnh trong 2 ngày cuối tuần (13/5 - 14/5)

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 14:49

Cuối tuần này (13/05/2023 - 14/05/2023): 3 con giáp này có Thần Tài 'chống lưng', may mắn nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Thìn

Nhắc đến những con giáp may mắn cuối tuần này, không thể không nhắc đến tên tuổi Thìn. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Rồng đường công danh vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Con giáp này thể hiện được tài năng lãnh đạo và quản lý của mình, thông qua đó được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Năng lực được đánh giá đúng tầm cũng giúp bạn sớm đạt được mục tiêu thăng tiến.

Điểm danh 3 con giáp đi bên phải gặp hố vàng, bên trái gặp gặp hố kim cương, đi thẳng gặp quý nhân, may mắn chạm đỉnh trong 2 ngày cuối tuần (13/5 - 14/5) - Ảnh 1
3 con giáp may mắn cuối tuần này được dự báo có thần May mắn, thần Tài ghé thăm trao cho nhiều cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tài lộc cũng rất vượng. Người làm công việc cố định hoàn toàn có thể yên tâm với thu nhập hiện tại, nhất là khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển ổn định.

Trong khi đó, những người tuổi Thìn theo nghiệp kinh doanh cũng có thể có cơ hội kiếm tiền, nhất là trong thứ 7 ngày 13/5/2023 này, nhưng nếu không quyết đoán thì chẳng thu được gì cả.

Có thể nói ở thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Thìn.

Tuổi Thân

Đây được coi là một tuần êm ả và tốt lành với người tuổi Thân nhờ cát tinh che chở. Trong công việc, con giáp này hoàn toàn có đủ khả năng để làm tròn nhiệm vụ của mình. Ấn Quan mang tới tin vui thăng tiến cho tuổi này khi bạn đã và đang giành được nhiều thành tích khá tốt. 

Sao Thiên Đức còn giúp những chú Khỉ dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong các mối quan hệ của mình. Dù có gặp tiểu nhân thì Thân cũng có thể hóa giải mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu bụng đó. Có người còn biết tận dụng cơ hội biến thù thành bạn, kết giao với nhiều người có năng lực. 

Tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, bản mệnh nên lựa chọn thời điểm này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh đầu tư sẽ tăng khả năng thành công. Nếu bạn học thêm về cách quản lý tiền bạc và tích lũy thì hoàn toàn sẽ có được khoản vốn kha khá để thực hiện được những dự định trong tương lai của mình. 

Chuyện tình cảm có thể chưa được suôn sẻ như ý muốn của bạn. Sự cố chấp là nguyên nhân chính khiến cho bạn khó tìm được một nửa của riêng mình. Dù có người tiếp cận nhưng bạn khá lạnh nhạt, tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn trong sự tiếc nuối.

Tuổi Sửu

Tử vi cuối tuần cho thấy, vận trình của Tuổi Sửu hung cát đan xen. Con Giáp này nên thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe của mình bởi vì yêu cầu công việc mà Con Giáp này sẽ phải di chuyển khá nhiều, dễ mệt mỏi. Cơ thể có khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt mọi việc được.

Bản mệnh động lực để tiến bước cũng như được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi, phát triển được những tiềm năng của mình, tạo ra không gian lớn hơn cho bản mệnh thể hiện khả năng sáng tạo trong công việc.

Điểm danh 3 con giáp đi bên phải gặp hố vàng, bên trái gặp gặp hố kim cương, đi thẳng gặp quý nhân, may mắn chạm đỉnh trong 2 ngày cuối tuần (13/5 - 14/5) - Ảnh 2
3 con giáp này 'khổ tận cam lai', giàu có bất ngờ vào 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Điểm sáng trong cả tuần này có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc không ngừng. Có điều Con Giáp này phải chờ đợi một chút, tài lộc chỉ vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn bản mệnh phải thất vọng. Công sức bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh đó, Tuổi Sửu có thể sẽ bất ngờ bởi những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho mình trong tuần này đó. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bản mệnh chọn sai, nhưng Con Giáp này tin vào quyết định của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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