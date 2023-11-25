Hỷ Tinh đến nhà, 3 con giáp được ghi tên vào sổ lộc trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11: Gánh vàng mỏi lưng, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 00:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tích vàng tích ngọc đầy nhà, lộc đầy cả mấy kho trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là người thông minh, lanh lợi và vô cùng khéo léo. Trong công việc, họ luôn có trách nhiệm và cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, nhờ vậy mà nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên.

Thời gian qua, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động, nhưng họ đã dùng tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực để vượt qua mọi thứ. Trong số đó, vấn đề tài chính luôn là nỗi lo lớn đối với tuổi Mão. Tuy nhiên trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11, mọi thứ sẽ thay đổi, tuổi Mão sẽ là một trong 3 con giáp được thần tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền, từ đó tích góp được khoản lớn, dư dả thoải mái sống.

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm tốt để phát huy mọi tiềm năng, vì sẽ có khả năng thu về khối tài sản khổng lồ mà tuổi Mão không bao giờ ngờ tới.

Hỷ Tinh đến nhà, 3 con giáp được ghi tên vào sổ lộc trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11: Gánh vàng mỏi lưng, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách vui vẻ, hướng ngoại. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn và bốc đồng trong mọi việc. Con giáp tuổi này thường không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. 

Đây là điểm người tuổi Tý cần sửa chữa để tiến xa hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Con giáp tuổi Tý sống không mưu mô, suy nghĩ đơn giản. Họ luôn giữ được sự kiên trì, kiên định trong những việc mình làm. Khi đã đề ra mục tiêu gì, con giáp tuổi này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Thời gian vừa qua, người tuổi Tý có thể gặp nhiều khó khăn trong công việc. Trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11, con giáp này có sự nghiệp khởi sắc. Đây là thời điểm tốt để họ hiện thực hóa ước mơ của mình. 

Họ sẽ nhận thêm được cơ hội, dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng.

Hỷ Tinh đến nhà, 3 con giáp được ghi tên vào sổ lộc trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11: Gánh vàng mỏi lưng, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người có trách nhiệm trong công việc, luôn biết người biết ta nên Ngọ thăng tiến cực nhanh, kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, con giáp giàu có này không hề kênh kiệu hay tỏ thái độ ta đây, hống hách.

Ngược lại, càng giàu có, lắm của nhiều tiền Ngọ càng hào phóng làm điều thiện, giúp đỡ những người nghèo khó nên trời Phật thương yêu, cưng chiều hết mực.

Trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11, Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, công thành danh toại. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp tài năng này cũng có két chất chật tiền, phải thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Hỷ Tinh đến nhà, 3 con giáp được ghi tên vào sổ lộc trong 2 ngày liên tiếp là 26 và 27/11: Gánh vàng mỏi lưng, đổi đời trong nháy mắt, làm ăn phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11: 3 con giáp một bước thành đại gia, của cải tăng vọt, cơ hội phát tài thăng chức ngoài sức tưởng tượng

Đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11: 3 con giáp một bước thành đại gia, của cải tăng vọt, cơ hội phát tài thăng chức ngoài sức tưởng tượng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận tài lộc trọn vẹn, tha hồ mua nhà sắm xe vào đúng 5 giờ 5 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/11 tu vi ngay 26/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 31 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 34 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 22 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận