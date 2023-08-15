Hỷ tín ập đến nhà 3 con giáp từ ngày 15/8 đến ngày 21/8: Vét sạch PHÚ QUÝ thiên hạ, hạnh phúc thập toàn, nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy bạc

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong thời điểm này.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tinh tế, khôn khéo và hoạt bát nên chẳng ai có thể ghét bỏ họ. Dù bị ganh tỵ, đố kỵ nhưng Mùi không hề kiêu kỳ, càng không khinh thường bất cứ ai. Họ sống đàng hoàng, ngay thẳng và chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên sự nghiệp phất lên cực nhanh.

Tử vi 12 con giáp có nói, từ ngày 15/8 đến ngày 21/8 Mùi sẽ đạp trúng hũ vàng. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng tiêu xài xả láng lộc lá càng đua nhau ùa vào nhà nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất chính là lộc lá Dần xứng đáng nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng nhìn xa trông rộng tốt. Theo tử vi, họ đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và sẵn sàng vất vả, vượt qua thử thách để đạt được thành công.

Từ ngày 15/8 đến ngày 21/8, người tuổi Dần sẽ thấy rõ sự biến chuyển trong vận trình của mình theo hướng tích cực. Cụ thể, đây sẽ là khoảng thời gian tài lộc của con giáp này cải thiện rõ rệt. Người tuổi Dần làm việc gì cũng dễ tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền.

Bước vào thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi này sẽ đánh dấu những bước tiến lớn. Không chỉ mối quan hệ nơi công sở trở nên hài hoà, tuổi Dần làm gì cũng thuận hơn mà họ còn có thể được đề bạt thăng chức, thu nhập cao hơn. Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với con giáp này, người biết nắm bắt và tận dụng sẽ xây dựng được cuộc sống chất lượng ngày càng nâng cao.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.