"Hưởng lộc trời cho" vào ngày Chủ nhật 2/10/2022: 3 con giáp một bước lên tiên, nhiều tài nhiều lộc, cấp trên ưu ái, nhà cửa biển tiền tràn vào, giàu nứt đổ vách

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 07:40

Chủ nhật ngày 2/10/2022, 3 con giáp hưởng lộc trời cho, đường tài lộc sáng rõ, cấp trên ưu ái, điềm báo trở nên giàu sụ không xa

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong hôm nay được Thiên Ấn dẫn đường nên được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Ngày này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. 

 

Nếu giữ được phong độ hiện tại lâu dài, bạn sẽ có bước thăng tiến mới nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Bạn đang được cấp trên ưu ái và đánh giá khá cao vì điều đó, rất có thể trong tương lai bạn sẽ được giao thêm những trọng trách quan trọng.

Tam Hợp dẫn đường để người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Điềm báo cho thấy rằng vận trình tài lộc của con giáp này trong hôm nay vượng phát hơn rất nhiều. Bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng. Tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh nên có thể cảm thấy an tâm.

'Hưởng lộc trời cho' vào ngày Chủ nhật 2/10/2022: 3 con giáp một bước lên tiên, nhiều tài nhiều lộc, cấp trên ưu ái, nhà cửa biển tiền tràn vào, giàu nứt đổ vách - Ảnh 1

Người tuổi Hợi trong hôm nay được Thiên Ấn dẫn đường nên được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Ngày này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng.  Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Đây dường như là một ngày tuyệt vời trong công việc của tuổi Tuất khi có che chở, khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của bạn, khiến bạn càng có thêm động lực để làm việc và thể hiện năng lượng của bản thân. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Dù bạn có nội lực nhưng rất cần sự hậu thuẫn của người khác, đặc biệt là người có ý nghĩa đối với bạn. Điều tuyệt vời chính là bạn còn có sự khuyến khích và đánh giá cao của những người xung quanh nữa.

Tuổi Tuất dễ tìm được cơ hội mới để gia tăng tiền bạc. Khi có tiền, bạn có thể hiện thực hóa một số kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Bản mệnh còn được tiếp cận những nguồn thông tin đáng giá, mang tới cơ may cải thiện tài chính của mình trong tương lai không xa. Vì thế, hãy kiên trì thực hiện theo kế hoạch cho dù sẽ có lúc bạn chán nản khi đối mặt với khó khăn.

'Hưởng lộc trời cho' vào ngày Chủ nhật 2/10/2022: 3 con giáp một bước lên tiên, nhiều tài nhiều lộc, cấp trên ưu ái, nhà cửa biển tiền tràn vào, giàu nứt đổ vách - Ảnh 2
Đây dường như là một ngày tuyệt vời trong công việc của tuổi Tuất khi có che chở, khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của bạn, khiến bạn càng có thêm động lực để làm việc và thể hiện năng lượng của bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Hôm nay Chính Quan giúp cho người tuổi Thân có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thiết lập kế hoạch cho năm mới. Bạn cũng có thể nhận được một khoản tiền mừng từ cấp trên, đối tác, khách hàng hoặc từ bạn bè, người thân của mình.

Nếu có công việc phải giải quyết trong ngày này, bạn cũng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn. Bạn sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi từ trước đến nay là hoàn toàn xứng đáng. 

Tử vi hôm nay Thiên Tài mang tới vận may tài lộc cho người tuổi Thân. Nếu tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng trong ngày hôm nay, bạn rất có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Một số người làm việc chăm chỉ suốt trong những ngày vừa qua cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động. 

'Hưởng lộc trời cho' vào ngày Chủ nhật 2/10/2022: 3 con giáp một bước lên tiên, nhiều tài nhiều lộc, cấp trên ưu ái, nhà cửa biển tiền tràn vào, giàu nứt đổ vách - Ảnh 3
Hôm nay Chính Quan giúp cho người tuổi Thân có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thiết lập kế hoạch cho năm mới. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp ấn định 3 con giáp sẽ được Thần Tài dắt tay đến kho vàng vào cuối ngày 5/9 Âm lịch, giàu có trong phút chốc, cuối năm xây nhà cao cửa rộng

Tử vi 12 con giáp ấn định 3 con giáp sẽ được Thần Tài dắt tay đến kho vàng vào cuối ngày 5/9 Âm lịch, giàu có trong phút chốc, cuối năm xây nhà cao cửa rộng

Tử vi 12 con giáp ấn định, ngày 5/9 Âm lịch 3 con giáp được Thần Tài dắt tay, công việc trên đà tăng tiến, thu nhập tăng gấp hai gấp ba

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý