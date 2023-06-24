Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 02:37

3 con giáp này chỉ cần bước ra ngoài đường là có tiền, gặp được vận may. Vận thế sẽ càng rực rỡ hơn trong thời gian từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có đầu óc, nhanh nhạy cùng óc quan sát tinh tường. Họ đã làm gì thì chắc chắn không thể thua lỗ. Đây là con giáp thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực cao. Từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mão khởi sắc rực rỡ.

Qua thời gian chật vật, sự nghiệp của Mão hanh thông vượng phát, làm gì cũng có tiền. Cơ hội kiếm tiền gõ cửa tuổi Mão mỗi ngày. Họ chỉ cần chọn ra cơ hội tốt nhất để theo đuổi, còn lại thiên thời địa lợi nhân hòa đã sẵn có.

Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân gặp nhiều vận may trong thời gian từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch. Người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Người đi làm thì có cơ hội thăng quan tiến chức, được trọng dụng, ngợi khen. Cùng theo đó, lương thưởng cũng cải thiện rõ rệt, tiền ào ào vào túi.

Những thử thách tuổi Thân gặp được đều là bước đệm để có vinh hoa phú quý, tài lộc tiền bạc. Chỉ cần cố gắng nắm bắt, không dễ bỏ cuộc thì tuổi Thân sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Quý nhân của tuổi Thân sẽ đến nhanh thôi giúp họ mọi việc suôn sẻ, làm gì cũng thành công.

Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bản lĩnh, nhạy bén với thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội. Theo tử vi dự đoán, từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch, tuổi Tý là con giáp giàu sang, đời bước sang một trang mới. Họ càng sống thiện lương càng dễ hút tài lộc, vận may.

Tuổi Tý chỉ cần chớp thời cơ thì mọi việc hanh thông, tiền bạc dồi dào. Người đi làm có thể được giao trọng trách lớn hay được đưa đi bồi dưỡng cho vị trí cao hơn. Vận trình tài lộc hay vận may một phần còn nằm ở bản lĩnh và nỗ lực của từng người.

Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 9/5 đến 19/5 âm lịch, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/5 âm lịch tử vi tháng 5 âm lịch con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 6

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 59 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy