Hung tinh chiếu mệnh khiến vận khí lao đao, cảnh báo 3 con giáp số đen nên cẩn trọng cuối tuần này (18-19/3)

Điềm báo tử vi cho thấy, vận xui ập đến kéo theo thị phị bao trùm lên những chú Trâu. Xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, đòi hỏi bản mệnh phải thận trọng và cảnh giác trong từng lời ăn tiếng nói.

Tử vi khoa học dự báo, tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này, do đó bạn chớ nên chủ quan bởi bạn có thể đối mặt với nhiều thử thách, trở ngại.

Đã vậy, chuyện tình cảm lứa đôi của con giáp này cũng chưa đâu vào đâu. Sự ngờ vực có thể hủy hoại mối quan hệ của bạn với người ấy và khiến chuyện tình cảm của bạn có dấu hiệu đi xuống. Cả hai đều cần bình tĩnh, kiểm soát cái tôi của mình để không nói năng hay hành xử bốc đồng, hủy hoại mối quan hệ hiện tại.

Vận đen gần như chạm đỉnh vào thứ 7 ngày 18/3/2023, ngày này dù làm gì bản mệnh cũng cần phải kiểm tra kế hoạch thật kĩ càng trước khi thực hiện, hạn chế bớt khả năng người khác có thể lợi dụng sơ hở để gây bất lợi cho bạn. Con giáp này cũng nên xem xét lại các mối quan hệ xung quanh của mình để đặt niềm tin đúng lúc, đúng người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Top con giáp xui xẻo cuối tuần này cũng gọi tên người tuổi Mùi. Công việc của những chú Dê không được thuận lợi suôn sẻ như mong đợi khi mà hết rắc rối này đến rắc rối khác thi nhau xảy tới.

Đặc biệt, con giáp này có thị phi vây quanh. Do đó, bạn nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay bạn có thể trở thành mục tiêu công kích của tiểu nhân. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương nắm được thóp trong những lời nói của bạn.

Thời điểm này bạn cũng khó gặp may mắn trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Có hung tinh chiếu mệnh, bạn sẽ cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để không phải hối tiếc sau này.

Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này tuổi Mùi và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó. Cả hai đều chỉ muốn người kia nghe theo mình. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tuần này cũng không phải là thời điểm thuận lợi với người tuổi Mão khi bạn có thể gặp phải nhiều điều rắc rối trong cuộc sống do chịu tác động từ hung tinh nhập mệnh.

Công việc xảy ra nhiều rắc rối ngoài ý muốn. Bản mệnh không cảnh giác nên dễ mắc bẫy của kẻ xấu. Nhiệm vụ của con giáp này không quá phức tạp nhưng bạn lại có phần loay hoay nên ảnh hưởng đến hình ảnh của bản mệnh.

Tài lộc của bạn cũng khó mà tăng tiến. Điềm báo cạnh tranh khá khắc nghiệt. Con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình bởi dường như bạn đang dễ dàng trở nên thân thiết với quá nhiều người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không, đề phòng bị lừa gạt, lợi dụng.

Cuối tuần nhưng vẫn còn quá nhiều mối lo toan còn ảnh hưởng tới các kế hoạch nghỉ ngơi của bản mệnh. Dù vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng, cần phải giữ được bình tĩnh thì mới đủ sáng suốt để vượt qua mọi sóng gió, và hãy tin tưởng hơn vào năng lực cũng như các kinh nghiệm sẵn có của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm