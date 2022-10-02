Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp xui xẻo mọi bề, công sức đổ sông đổ bể trong ngày 3/10

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 08:47

Xin chia buồn với những con giáp có tên trong danh sách dưới đây, trong ngày 3/10 bản mệnh làm gì cũng cần cẩn trọng nếu không muốn tiền mất tật mang.

 

Tuổi Hợi

Khó khăn sẽ đến với người tuổi Hợi trong ngày 3/10, vì thế hợi cần nhắc nhở mình cố gắng hết sức, suy nghĩ tích cực, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Cấp trên gây khó dễ cho bạn nhưng thực ra cũng chính là tạo cơ hội cho bạn phát hiện ra điểm mạnh của bản thân, không còn đi theo lối mòn trước đó. Phương diện tài lộc lại không mấy lạc quan. Có lẽ bạn cần phải nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Nếu bây giờ bạn không bứt phá vươn lên thì rất có thể, đối thủ sẽ nhân cơ hội vượt qua đấy.

Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp xui xẻo mọi bề, công sức đổ sông đổ bể trong ngày 3/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng là một dấu trầm buồn khi quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách hơn. Hãy chú ý đến điềm báo kẻ thứ ba xuất hiện trong ngày này. Có lẽ hai người thực sự cần ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn, chân thành với nhau, không để sai lầm có cơ hội xảy ra.

Tuổi Mùi

Là một trong những con giáp gặp nhiều điều xui rủi trong ngày 3/10, tuổi Mùi được dự báo có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa.

Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp xui xẻo mọi bề, công sức đổ sông đổ bể trong ngày 3/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong ngày 3/10, con giáp này được dự đoán phải đối mặt với nguy cơ hao hụt tài chính nghiêm trọng. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như “ngon ăn” nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Mão

Gặp phải hung tinh Ngũ Quỷ, lại có hung tinh Tiểu Hao chiếu vận. Trong ngày 3/10, tuổi Mão ngồi không cũng dính họa, dù bản mệnh làm công việc gì đi nữa thì cũng có kẻ muốn cạnh tranh, phá rối sau lưng.

Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp xui xẻo mọi bề, công sức đổ sông đổ bể trong ngày 3/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc cũng cần phải đề phòng kẻo có người lừa gạt. Hãy tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền mình làm ra. Sao xấu Ngũ Quỷ xuất hiện nên Mão cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi và dịch bệnh hoành hành như hiện tại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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