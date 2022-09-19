Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tiền của dễ 'không cánh mà bay' trong hai ngày (20 và 21/9)

Tử vi cuối tuần dự báo, tuổi Thìn có nguy cơ đối mặt với họa phá tài, đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự nóng vội của mình. Bạn mải chạy theo cái lợi trước mắt, không tính toán cẩn thận, đến khi rủi ro thực sự xảy ra mới hối hận thì cũng đã muộn. Hãy coi như đây là bài học đắt giá cho bản thân.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp, cũng nên cân nhắc với ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay chuyển hướng kinh doanh, đầu tư bởi khả năng mất tiền là khá cao.

Hai ngày (20 và 21/9) là thời điểm hung nhiều hơn cát, chính vì thế người tuổi Ngọ dù làm gì cũng nên thận trọng giữ mình. Trên phương diện sự nghiệp, dù đã cố gắng tập trung để làm cho xong công việc của mình, song mọi kế hoạch đều rất dễ bị đổ bể vì những sự cố xen ngang. Bạn cần nhắc nhở mình bình tĩnh, chớ nóng nảy kẻo chuyện càng lúc càng khó giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này thường dễ dàng tin tưởng vào những người không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào tay những hạng mục không lại lợi ích gì cho mình, rước họa không đáng vào thân. Trong chuyện tình cảm, người độc thân vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người khác phái, nhưng vì chưa hoàn toàn bước ra khỏi những tổn thương trong quá khứ nên bạn vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ ai. Dù đối phương có theo đuổi nhiệt tình ra sao, bạn vẫn khá lạnh nhạt.

Tuổi Hợi

Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp với tuổi Hợi khiến bạn không kịp trở tay, vì thế không nên đem tình cảm vào công việc, cũng đừng cứng nhắc quá, chỉ nhất nhất làm theo ý mình, thay vào đó là thái độ làm việc linh hoạt, hài hòa sẽ giúp tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Xui xẻo ập tới dồn dập nhất trong hai ngày (20 và 21/9), bạn có nguy cơ bị thị phi đeo bám, gây tổn hại về tài chính hoặc ảnh hưởng tới uy tín và danh dự bản thân. Chuyện này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nguồn khách hàng bị thất thoát, tài lộc tiêu tan. Hãy thật thận trọng trong mọi giao dịch tài chính.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.