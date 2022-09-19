Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tiền của dễ 'không cánh mà bay' trong hai ngày (20 và 21/9)

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 10:55

Liệu bạn có là 1 trong 3 con giáp xui xẻo, dễ mất tiền trong hai ngày (20 và 21/9) không, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

 

Tuổi Thìn

Tử vi cuối tuần dự báo, tuổi Thìn có nguy cơ đối mặt với họa phá tài, đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự nóng vội của mình. Bạn mải chạy theo cái lợi trước mắt, không tính toán cẩn thận, đến khi rủi ro thực sự xảy ra mới hối hận thì cũng đã muộn. Hãy coi như đây là bài học đắt giá cho bản thân.

Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tiền của dễ 'không cánh mà bay' trong hai ngày (20 và 21/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp, cũng nên cân nhắc với ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay chuyển hướng kinh doanh, đầu tư bởi khả năng mất tiền là khá cao.

Tuổi Ngọ

Hai ngày (20 và 21/9) là thời điểm hung nhiều hơn cát, chính vì thế người tuổi Ngọ dù làm gì cũng nên thận trọng giữ mình. Trên phương diện sự nghiệp, dù đã cố gắng tập trung để làm cho xong công việc của mình, song mọi kế hoạch đều rất dễ bị đổ bể vì những sự cố xen ngang. Bạn cần nhắc nhở mình bình tĩnh, chớ nóng nảy kẻo chuyện càng lúc càng khó giải quyết.

Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tiền của dễ 'không cánh mà bay' trong hai ngày (20 và 21/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng cần được lưu tâm do cơ hội kiếm tiền không nhiều và nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này thường dễ dàng tin tưởng vào những người không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào tay những hạng mục không lại lợi ích gì cho mình, rước họa không đáng vào thân. Trong chuyện tình cảm, người độc thân vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người khác phái, nhưng vì chưa hoàn toàn bước ra khỏi những tổn thương trong quá khứ nên bạn vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ ai. Dù đối phương có theo đuổi nhiệt tình ra sao, bạn vẫn khá lạnh nhạt.

Tuổi Hợi

Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp với tuổi Hợi khiến bạn không kịp trở tay, vì thế không nên đem tình cảm vào công việc, cũng đừng cứng nhắc quá, chỉ nhất nhất làm theo ý mình, thay vào đó là thái độ làm việc linh hoạt, hài hòa sẽ giúp tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn.

Hung tinh chiếu mạng, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tiền của dễ 'không cánh mà bay' trong hai ngày (20 và 21/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xui xẻo ập tới dồn dập nhất trong hai ngày (20 và 21/9), bạn có nguy cơ bị thị phi đeo bám, gây tổn hại về tài chính hoặc ảnh hưởng tới uy tín và danh dự bản thân. Chuyện này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nguồn khách hàng bị thất thoát, tài lộc tiêu tan. Hãy thật thận trọng trong mọi giao dịch tài chính.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 nàng giáp lạc quan yêu đời, nhan sắc mặn mà, là tay giữ tiền cực giỏi, giúp gia đình có hậu vận ấm êm, hạnh phúc

3 nàng giáp lạc quan yêu đời, nhan sắc mặn mà, là tay giữ tiền cực giỏi, giúp gia đình có hậu vận ấm êm, hạnh phúc

Đây là những nàng giáp vừa xinh đẹp vừa khéo giữ tiền, mang lại may mắn, giàu sang cho cả chồng và gia đình chồng. Đàn ông lấy được họ may mắn hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng