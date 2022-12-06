Tháng 12 này, người tuổi Mùi nhân duyên rất vượng. Tình cảm mà bạn trao bấy lâu nay đã tới thời điểm đơm hoa kết trái. Bạn và người ấy cơ hội thành đôi vô cùng cao, tình cảm nồng nhiệt, nhất kiến chung tình nay đã được hồi đáp. Bạn hãy dùng tình cảm chân thành nhất bày tỏ với đối phương, đó là bí quyết để bạn nhận được lời đồng ý từ họ.

Người tuổi Dần thời gian này đang dốc hết khả năng làm việc, tập trung đầu tư cho công việc. Họ làm việc không quản thời gian, dù là ngày nghỉ lễ nếu công việc chưa hoàn thành họ sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa. Trong khi mọi người đều trở về vui vẻ cùng người thân và gia đình. Người tuổi Dần vẫn sẽ cố thủ tại nơi làm việc để hoàn thành xong nhiệm vụ. Sự nỗ lực, chăm chỉ của họ công thêm vận may trong dịp lễ giáng sinh này. Họ sẽ dễ được lãnh đạo nhìn nhận và cân nhắc. Cơ hội phát triển sự nghiệp, khả năng tăng cao.

Người tuổi Sửu mang tính cách cởi mở, hòa đồng và hào phóng. Họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý.

Là bạn của con giáp Sửu, những điều xui xẻo sẽ tiêu tan sau khi bước sang tháng 12. Người tuổi sửu thông minh, hóm hỉnh, làm việc gì cũng từ đầu đến cuối. Chỉ cần anh ta tận dụng cơ hội này, anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trên hành trình của cuộc đời, anh ấy sẽ có thể dễ dàng làm giàu, có tương lai xán lạn, trở thành triệu phú, dẫn dắt gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc không lo cơm ăn áo mặc.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống nhân hậu, độ lượng. Bên ngoài, họ rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của bản thân.

Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi. Họ cầu tiến và tự tin vào bản thân. Họ cố gắng, vươn lên không ngừng chứ không hài lòng về những gì mình đã có.

Tháng 12 này, con giáp tuổi Mão có hồng phúc tràn đầy. Họ là chủ nhân của những ý tưởng mới, giúp cải thiện năng suất lao động.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra định hướng phát triển mới giúp đội nhóm của họ vượt qua khó khăn, đạt được thành quả.

Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ của mình, đật được mục tiêu đã đề ra trước đó.

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