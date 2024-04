Hồng Tinh Tú chiếu tỏ, 3 con giáp vượt khó thành tài, rũ bùn đứng lên, 2 ngày giữa tuần này (24 - 25/4) phú khí phát tài, vận mệnh tỏa ra hào quang rực rỡ

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tính cách năng động, đầu óc nhanh nhẹn, linh hoạt. Họ cũng luôn để lại cho người khác ấn tượng về một người lạc quan, vui vẻ.

Giữa tuần này, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ sẽ vượng phát. Họ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc ngày càng rực rỡ. Con giáp may mắn này sẽ tiếp tục gặp mọi điều may mắn.