Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm, phú quý vinh hoa có đủ từ ngày 1/3 đến 22/3

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 05:50

Theo sách tử vi, từ ngày 1/3 đến 22/3, những con giáp dưới đây hễ bước chân ra đường là lộc lá bủa vây, tiền tự động bay vào túi, sung sướng như tiên khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Khi đã quyết định chuyện gì, bạn luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Nhờ đó bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Từ ngày 1/3 đến 22/3 là thời điểm hoàng kim, bạn có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ. 

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm, phú quý vinh hoa có đủ từ ngày 1/3 đến 22/3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh hơn người, tính cách của  tuổi Thân vốn mạnh mẽ cương trực hơn người nên khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống họ thường tìm cách để chiến thắng nó, không để cho những khó khăn làm mình lùi bước.

Tử vi học có nói, từ ngày 1/3 đến 22/3, người tuổi Thân gặp may mắn bất ngờ, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Những người mang mệnh con giáp này sẽ giàu lên trông thấy, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm, phú quý vinh hoa có đủ từ ngày 1/3 đến 22/3 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý  

Tý giao tiếp giỏi, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên nhân cách khá tốt. Bạn khá trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trí nhớ của Tý khá tốt, việc nhỏ nhặt nhất bạn cũng không bỏ sót.

Vì vậy Tý luôn là người giữ và xem trọng lời hứa của mình. Khi đã hứa với ai, bạn nhất định phải làm cho bằng được. Vì vậy bạn luôn được mọi người tin cậy. Từ ngày 1/3 đến 22/3, vận mệnh của Tý sẽ thay đổi chóng mặt, tình tiền không thiếu bất cứ thứ gì. 

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm, phú quý vinh hoa có đủ từ ngày 1/3 đến 22/3 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.   

Bước sang 3 ngày cuối tuần (17/2 - 19/2): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý

Bước sang 3 ngày cuối tuần (17/2 - 19/2): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý

Thầy tử vi cho biết, trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

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