Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vô biên trong ngày 4/10, sự nghiệp rực sáng, giàu sang vượng phát, hứng tài lộc thỏa thuê

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 05:50

Trong ngày 4/10, 3 con giáp có nhiều cơ hội phát triển trong công việc, làm ăn buôn bán phát tài, vận may tài lộc gia tăng

Tuổi Thân

Chính Ấn chiếu mệnh, những người tuổi Thân đang đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hãy tự tin nhận nhiệm vụ.

Hôm nay người tuổi Thân có tin vui tiền bạc, không phải lo lắng gì nhiều. Con giáp này cứ cố gắng làm tốt công việc của mình thì sẽ nhận được một khoản kha khá. Nhờ sự chăm chỉ và tiết kiệm nên bản mệnh không phải lo lắng hay đắn đo quá nhiều chuyện chi tiêu hàng ngày nữa.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vô biên trong ngày 4/10, sự nghiệp rực sáng, giàu sang vượng phát, hứng tài lộc thỏa thuê - Ảnh 1

Chính Ấn chiếu mệnh, những người tuổi Thân đang đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên vội hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, có tài thì đi đâu cũng được trọng dụng. Con giáp này hãy cố gắng thể hiện năng lực trong hôm nay, hãy nắm chắc lấy nó để giành được những gì xứng đáng thuộc về mình.

Thực Thần chiếu mệnh, tử vi thứ 3 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ được cát thần che chở nên đường tài lộc hanh thông vượng phát, tiền bạc đổ về ào ào. Xởi lởi trời cho, bản tính phóng khoáng nên tài lộc cứ hết lại có, chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Đây cũng là ngày thích hợp cho chuyện làm ăn buôn bán. Cơ may phát tài khá lớn nếu bạn biết tận dụng thời cơ có lợi cho mình. Nếu có nguồn vốn dư thừa, có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư thêm vào một lĩnh vực mới, tăng thêm vận may tài lộc cho mình.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vô biên trong ngày 4/10, sự nghiệp rực sáng, giàu sang vượng phát, hứng tài lộc thỏa thuê - Ảnh 2
Thực Thần chiếu mệnh, tử vi thứ 3 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ được cát thần che chở nên đường tài lộc hanh thông vượng phát, tiền bạc đổ về ào ào. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thìn Tý lâm bán hợp, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc ngày hôm nay. Xem tử vi ngày 4/10/2022, mọi chuyện diễn tiến vô cùng thuận lợi, bản mệnh chỉ cần tuân theo đúng kế hoạch sẵn có là đâu vào đấy, giành được kết quả như mong đợi.

Thiên Ấn xuất hiện mang theo điềm báo cát lành nữa cho đường công danh sự nghiệp. Nhiều tài năng hôm nay mới được khai phá, bạn gây bất ngờ cho cả đồng nghiệp và cấp trên. Rất có khả năng sắp tới bạn sẽ được sắp xếp vào vị trí thích hợp với khả năng của mình hơn.

Thiên Tài cũng báo điềm lành về tài lộc cho con giáp này. Đặc biệt với những ai kinh doanh buôn bán thì điềm báo này càng rõ ràng, tài lộc về tay không phải nghĩ suy. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu phụ, phần nào giải tỏa được căng thẳng trong vấn đề tài chính.

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp may mắn vô biên trong ngày 4/10, sự nghiệp rực sáng, giàu sang vượng phát, hứng tài lộc thỏa thuê - Ảnh 3

Thìn Tý lâm bán hợp, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc ngày hôm nay. Xem tử vi ngày 4/10/2022, mọi chuyện diễn tiến vô cùng thuận lợi, bản mệnh chỉ cần tuân theo đúng kế hoạch sẵn có là đâu vào đấy, giành được kết quả như mong đợi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), 3 con giáp vận trình thắm đỏ, sự nghiệp hanh thuận, tiền bạc gia tăng, an nhàn hưởng thụ

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