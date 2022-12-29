Hôm nay, thứ Năm ngày 29/12/2022, 3 con giáp nhận phúc lộc Thần Tài, thong thả 'ngồi chơi xơi nước' cũng kiếm được tiền, tha hồ hưởng thụ

Tử vi ngày 29/12/2022 cho biết, 3 con giáp có cơ hội được Thần Tài giúp họ gây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền.
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Tuổi Dậu
Nhìn chung, vào ngày 29/12, những nỗ lực của tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là khoảng thời gian mà Dậu nhận được nhiều sự ưu ái của Thần Tài, gặp nhiều may mắn, tài sản từ lúc này trở đi có thể dồi dào đến mức con giáp này không ngờ đến.
Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của Dậu thuận lợi hơn bao giờ hết, một số tính toán tuy không ăn khớp nhưng lại tốt hơn cho Dậu. Người độc thân lúc này đào hoa rực rỡ, nhiều người hỏi thăm, ngỏ ý muốn hẹn hò.
Tuổi Dần
Tử vi ngày 29/12 cho biết Dần sẽ được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp lên như diều gặp gió, đi đến đâu cũng có sự giúp đỡ của mọi người. Dần cũng gặt hái được nhiều thành công trong việc tích lũy tài sản, cuộc sống ngày càng suôn sẻ. Con giáp này không còn phải lo lắng về những khó khăn, rắc rối có thể xảy ra.
Từ giờ tới cuối năm âm lịch, sự nghiệp của con giáp tuổi Dần sẽ thuận buồm xuôi gió. Với năng lực xuất sắc, bất kể lúc nào, đi đến đâu, con giáp này cũng nổi bật.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày 29/12 cho biết, người tuổi Ngọ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.
Tài vận của người tuổi Ngọ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Ngọ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.
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