Hôm nay, thứ Ba 20/9/2022: Tỷ Kiên giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều khó khăn thử thách, dễ vướng vào tranh chấp, làm đồng nào hao đồng đó, không nên hành động bộp chộp

Tử vi dự báo thứ Ba (20/9/2022) của 3 con giáp này không được thuận lợi, dễ gặp nhiều thua thiệt, cần cẩn thận hành động và lời nói

Tuổi Ngọ Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ tiểu nhân tìm mọi cách quấy phá, hãm hại. Thành công của con giáp này khiến người đó ghen tị nên muốn hạ bệ để chứng minh suy nghĩ của họ là đúng, vì thế nên thận trọng từng hành động nhỏ nhất nhé. Người tuổi Ngọ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Đừng nên để trong lòng những lời nói đặt điều, không chính xác về mình, nếu không dễ sinh khó chịu. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Hôm nay đường tài lộc của người tuổi Ngọ có điềm báo hao tài tốn của. Có lẽ con giáp này vội vàng trong việc quyết định mà quên mất rằng mọi việc đều có xác suất thất bại. Bản mệnh quá quan tâm tới kết quả nhưng lại không xem xét kỹ quá trình thực hiện nên không nhận ra lỗ hổng từ trước đó. Nên thận trọng trong mọi quyết định của mình. Đây cũng không phải thời điểm thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Con giáp này làm ăn kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo bởi rủi ro có thể gặp phải không thể nào lường trước được.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ tiểu nhân tìm mọi cách quấy phá, hãm hại. Thành công của con giáp này khiến người đó ghen tị nên muốn hạ bệ để chứng minh suy nghĩ của họ là đúng, vì thế nên thận trọng từng hành động nhỏ nhất nhé. Ảnh minh họa Tuổi Tỵ Ngày Thiên Quan giáng họa, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ lên xuống thất thường. Mới có thành công nhờ tài năng và tinh thần nhiệt tình trong công việc, bạn lại bị kẻ xấu chơi khăm và đánh mất cơ hội để tiến xa hơn trên bước đường công danh. Bạn nên cảnh giác và đề phòng hơn, không để cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng bản thân. Điều này thực sự rất khó khi mà địch ở chỗ tối còn ta ở nơi sáng. Song với tài trí của mình, chắc chắn bạn có thể tìm ra bí quyết để thành công, để có thể thoải mái hưởng thụ những điều mình xứng đáng có được. Kiếp Tài báo hiệu có thể bạn cũng phải chịu chút tổn hao vì chuyện bạn bè. Những kẻ xấu xa chỉ nhìn thấy lợi lộc chúng có thể có được từ bạn chứ không hề quan tâm bạn cảm nhận thế nào khi bị phản bội bởi những người mình đã đặt lòng tin. Hãy tỉnh táo và chọn bạn mà chơi, đừng mù quáng để cho mình trở thành đích ngắm của những kẻ lòng dạ xấu xa. Bạn cũng cần lên kế hoạch tài chính kĩ càng, chớ nên thấy tiền bạc rủng rỉnh mà tiêu xài mua sắm không tiếc tay. Không cẩn thận trong chi tiêu, rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với cảnh túng thiếu.

Ngày Thiên Quan giáng họa, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ lên xuống thất thường. Mới có thành công nhờ tài năng và tinh thần nhiệt tình trong công việc, bạn lại bị kẻ xấu chơi khăm và đánh mất cơ hội để tiến xa hơn trên bước đường công danh. Ảnh minh họa Tuổi Dậu



Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu tuần không mấy may mắn. Bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, tuy nhiên bạn dễ rơi vào cảnh bị cô lập vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Nếu rơi vào tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, bạn cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ, bởi càng nóng nảy thì mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Đôi bên hãy thảo luận với nhau một cách thiện chí thì có hiệu quả hơn là dùng lời lẽ để công kích nhau. Chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn. Muốn tìm cách giải quyết vấn đề, trước tiên bạn cần học cách suy nghĩ tích cực. Kiếp Tài cảnh báo về nguy cơ phá tài đang đến rất gần. Có những việc bất ngờ cần phải dùng tiền bạc mới có thể giải quyết được, khiến cho bản mệnh mong muốn tiết kiệm mà lại không được. Con giáp này không chỉ bị mất mát tài sản mà còn dễ vướng vào rắc rối phải dùng tiền bạc của chính mình để giải quyết. Chuyện làm ăn kinh doanh không thuận, lợi nhuận chưa thu được khiến tình hình càng trở nên bế tắc. Tốt nhất thời gian này không nên tiến hành bất cứ việc nào lớn, tập trung vào công việc chính, nếu kinh doanh nên giảm bớt vốn đầu tư để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu tuần không mấy may mắn. Bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, tuy nhiên bạn dễ rơi vào cảnh bị cô lập vì thường xuyên không chủ động hòa nhập với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hom-nay-thu-ba-20-9-2022-ty-kien-giang-hoa-3-con-giap-gap-nhieu-kho-khan-thu-thach-de-vuong-vao-tranh-chap-lam-dong-nao-hao-dong-do-khong-nen-hanh-dong-bop-chop-504553.html