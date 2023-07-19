Hôm nay ngày 19/7/2023: Dù nhiều kẻ ganh tỵ nhưng 3 con giáp vẫn hiên ngang vững vàng, kiếm tiền không ngớt, phất lên vù vù khiến ai nấy đều ghen đỏ mắt

Công việc của Mão may mắn được Chính Quan tương trợ nên cực kỳ khởi sắc. Những bạn làm công chức, làm quản lý, đang chờ kết quả thi cử hoặc xin việc sắp có tin vui. Lúc gặp nguy nan có người ra tay giúp đỡ, nên cảm ơn họ càng sớm càng tốt.

Đường tài lộc may mắn được Tam Hội cục trợ lực nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Nay dù là bạn bè tốt hay người quen thì tiền tài vẫn tính toán rõ ràng, người ta rất thích sự sòng phẳng ở bạn.

Xem bói tử vi vận trình tình cảm tốt hơn bao giờ hết khi con giáp này vận dụng tối đa tài ăn nói của mình, mọi mặt thuận lợi nhờ cái miệng nhanh nhẹn. Những ai đang vấp phải rắc rối trong chuyện tình cảm hôm nay sẽ được giải quyết.

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 19/7/2023 của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn công việc lâm Tỷ Kiên, có điềm tranh đấu, cạnh khóe trong chuyện làm ăn, thăng tiến. Bạn là người có năng lực, nói được làm được nên vì thế hay bị người khác ghen tị, nói xấu sau lưng.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng may là tiền bạc nhờ có Tam Hội cục giúp đỡ nên khá khẩm hơn nhiều, ăn nên làm ra, có tiền tiêu vặt. Không ít bạn bè “tốt” vay tiền không muốn trả bạn sẽ tống cổ họ ra khỏi cuộc đời và đòi được ít tiền.

Cục diện Mộc Thổ tương khắc khiến Thìn thất vọng trong chuyện tình cảm. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình, lúc khó khăn đi nhờ bạn bè ai cũng trốn hết. Chỉ có người thân mới là chỗ dựa vững chắc cho con giáp này mà thôi.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 19/7/2023 hôm nay, tuổi Tuất dễ gặp rắc rối trong công việc. Dẫu biết bản mệnh là con giáp tài giỏi, biết nỗ lực nhưng không vì thế mà tránh được tiểu nhân. Dù làm việc gì đi nữa thì cũng nên cẩn thận với đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới...

Ảnh minh họa: Internet

Điểm sáng trong ngày là tài lộc, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Con giáp này nên tính đến chuyện nhập thêm hàng mới hoặc đi làm thêm.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên có phần kém sắc. Giữa các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng khó kiểm soát khiến tình cảm ngày càng rạn nứt. Đi ra ngoài bản mệnh dễ gặp phải những người khó tính, vô duyên, nóng nảy thích gây gổ.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!