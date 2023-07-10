Hôm nay ngày 10/7/2023, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tài vận rực rỡ, hưởng LỘC vô vàn, may mắn vô biên, giàu sang vô tận, hạnh phúc viên mãn vô cùng

Mộc sinh Hỏa, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn luôn niềm nở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến. Thời điểm này, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 2, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài Thần ở hướng Nam.

Phương diện tình cảm cũng đón nhận những tín hiệu lạc quan khi người tuổi này dẫn mở lòng với bạn bè khác giới. Bạn đã sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ mới và bỏ những tổn thương trong quá khứ lại phía sau lưng.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 10/7/2023, cho thấy tuổi Tý sự nghiệp phát triển như diều gặp gió. Người tuổi Tý hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng sổ hoặc trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Thủy khắc Hỏa cho thấy dấu hiệu chẳng lành trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Có thể người bạn luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bạn, khiến bạn tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành lặn của bạn.

tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong môi trường làm việc mới. Cấp trên ấn tượng và đặt niềm tin vào bản mệnh nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc không đáng lo. Nguồn thu nhập tăng đáng kể trong khoảng thời gian này khi bạn được nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với những nỗ lực và công sức bỏ ra trước đó.

Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Tình yêu giảm đi muôn phần trắc trở và chông gai, và những người đang yêu đến cuối cùng có thể về với nhau, Câu chuyện tình yêu ngọt ngào khiến nhiều người mơ ước.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.