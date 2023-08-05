Hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp vận may bám gót, bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, TÀI PHÚ tăng nhanh, số dư tăng liên tục không có dấu hiệu ngừng

Tâm linh - Tử vi 05/08/2023 00:21

Hôm nay, tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Mão

Hôm nay, công việc của Mão va vào Tỷ Kiên nên đi làm khá cô độc, dù thông minh nhưng hay bị dìm, người làm cấp trên thì không nhận được sự ủng hộ của cấp dưới. Tốt nhất là làm xong việc rồi về nhà sớm, bạn cần nghỉ ngơi thư giãn, ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng. 

Hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp vận may bám gót, bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, TÀI PHÚ tăng nhanh, số dư tăng liên tục không có dấu hiệu ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, đường tiền bạc lại vươn lên hơn mọi ngày vì được Tam Hợp cục nâng đỡ. Mão ăn nên làm ra nhờ tài ngoại giao và tài ăn nói của mình. Dù bị dụ dỗ đầu tư, mua bán nhưng bạn vẫn tỉnh táo không nghe theo. Mão chỉ thích làm ăn trong sạch, an toàn minh bạch, cực sợ kiếm tiền nhanh vì sợ tiền không bền. 

Vận tình cảm không tốt vì Mộc khắc Thổ. Chuyện trong gia đình khiến bạn buồn bực, lo lắng và bất an rất nhiều. Một số người phải chạy vạy ngược xuôi để lo hộ việc cho con cái hoặc cha mẹ, thực sự rất bận và mệt.

Tuổi Tý

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ Bảy 05/08/2023, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Tý rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp vận may bám gót, bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, TÀI PHÚ tăng nhanh, số dư tăng liên tục không có dấu hiệu ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Tý không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Tý cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 5/8/2023 hôm nay, công việc của Hợi đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty, không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người.

Hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp vận may bám gót, bước ra cửa LỘC rơi vào đầu, TÀI PHÚ tăng nhanh, số dư tăng liên tục không có dấu hiệu ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi Hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm của bản mệnh may mắn nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bản mệnh cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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