Hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp có chút khó khăn trong sự nghiệp nhưng không cản nổi TÀI LỘC ào ào đổ về túi, giàu to như vũ bão

Công việc của Tỵ không suôn sẻ vì Thương Quan chiếu mệnh. Tính tình nóng nảy, bộp chộp nên nhanh chán việc, nhiều người sắp xin nghỉ việc đột xuất hoặc bị sa thải, nên cẩn thận. Mọi thứ dường như không phát triển như ý muốn của bạn, không phải do năng lực của bạn chưa đủ mà là cơ hội chưa đến thôi.

Đường tình cảm nảy nở nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn có thể lên kế hoạch một chuyến đi chơi ngắn ngày để gia đình thêm gắn bó, bớt căng thẳng. Đã đến lúc các cặp đang yêu nên nghĩ xa hơn cho chuyện tương lai đôi lứa, 2 bạn cũng rất mong chờ điều này phải không.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Dù là con giáp dễ gặp rắc rối vì tiền nhưng bạn vẫn chăm cày cuốc, giỏi buôn bán, làm ăn tự do có tiền lời, không nợ công của ai. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn nhưng phía sau bạn luôn có quý nhân tương trợ, hãy mạnh dạn xông pha làm giàu, kiếm tiền trả nợ, trời không phụ lòng bạn!

Tuổi Mão

Hôm nay thứ Bảy 05/08/2023, được thần tài trợ mệnh nên tuổi Mão sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng tuổi Mão cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Tuy nhiên thứ Bảy này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Mão, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 5/8/2023 hôm nay, tuổi Thân nên tránh xa kiện tụng, tranh cãi với cấp trên hay đồng nghiệp trong thời gian tới. Con giáp này phải luôn cẩn trọng trong mọi hành động, lời nói, đặc biệt là những người đang làm quản lý, chức cao trong cơ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tiền bạc của bản mệnh may mắn thêm nhiều phần. Con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng, ngay chính bản mệnh còn thấy ngỡ ngàng vì lộc như tự rơi vào tay mình, tài lộc nhờ vậy mà gia tăng nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng rất may mắn nên tránh được họa tiểu nhân, quan hệ xã giao tốt đẹp hài hòa. Tình yêu đôi lứa ngày càng tiến triển tích cực, sự tăng tiến này có thể đưa đến những tin vui trong tương lai sắp tới.