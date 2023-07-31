Hôm nay 31/7/2023, 3 con giáp hưởng PHÚC ĐỨC tổ tiên, tránh xa khổ ải, vận may bám gót, danh lợi song thu, càng làm càng thắng lớn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai 31/07/2023, tuổi Mão được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của tuổi Mão có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Mão không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Hai 31/07/2023 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. tuổi Tỵ nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là tuổi Tỵ nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này tuổi Tỵ và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Tỵ sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, Chính Ấn độ mệnh là điềm báo tốt lành cho vận trình trong ngày đầu tuần này của bản mệnh. Vận trình công danh sự nghiệp của những chú Dê đang có nhiều triển vọng. Bản mệnh xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đường tài lộc của bạn cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt dân làm ăn, kinh doanh sẽ càng thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội “trúng quả”, thu về không ít tiền bạc, thoải mái mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Tuy nhiên phương diện tình cảm của bản mệnh trong ngày cuối tháng này lại không như ý do ngũ hành bản mệnh xung khắc. Người có đôi có cặp cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc tình của mình, không tìm lại được sự ngọt ngào gắn bó như những ngày đầu mới yêu nữa. Bản mệnh và người ấy cần dành thời gian hâm nóng tình cảm nhiều hơn mới cải thiện được tình hình này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.