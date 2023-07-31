Hôm nay 31/7/2023, 3 con giáp đang thuận bất ngờ có BIẾN, khó tránh HỌA TIỂU NHÂN, tiền tài hao tổn chỉ biết đứng nhìn trong BẤT LỰC

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Ngọ trong ngày thứ Hai 31/07/2023. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Vận khí không tốt nên tuổi Ngọ cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Hai này cho nên tuổi Ngọ dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày thứ Hai 31/07/2023 cảnh báo với tuổi Hợi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. tuổi Hợi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ Hai này là một ngày không tốt với tuổi Hợi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Hợi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Tuổi Tỵ

Ngày Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Tỵ vấp phải nhiều chuyện không may xảy ra do hung tinh đeo bám. Công việc vốn đang suôn sẻ bỗng xuất hiện trục trặc nửa chừng. Có thể bản mệnh bị tiểu nhân hãm hại, cướp đoạt công sức nên thành công ngoài tầm với, những tưởng sắp tới ngày hái quả ngọt thì cơ hội lại tuột khỏi tay.



Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của con giáp này đang dư dôi bỗng gặp rắc rối tiêu tan trong chốc lát khiến bản mệnh tổn hao tiền của đến mức xót xa mà không làm gì khác được. Đầu tư kinh doanh ở thời điểm này gặp nhiều bất lợi, nguy cơ thua lỗ hiện hữu, do đó bạn không nên cố chấp làm liều.

Điểm sáng trong ngày đến từ phương diện tình duyên nhờ Mộc sinh Hỏa. Sau những khó khăn và vất vả trong công việc, bạn có niềm an ủi tinh thần không nhỏ đến từ bạn đời. Đối phương luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bạn ở những thời điểm sa sút nhất, hạnh phúc được đong đầy.