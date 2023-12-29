Hôm nay 29/12/2023, 3 con giáp gieo phước gặp lành, đụng đâu thắng đó, tài lộc dồi dào, thời vận tươi đẹp

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 12:33

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp sau ăn nên làm ra, chấm dứt nghèo khó, vàng đeo đầy người.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023 hôm nay, tuổi Mùi gần như đã lấy lại được phong độ trong công việc, từ đó duy trì được sự sáng suốt để hoàn thành nhiệm vụ. Bằng sự cố gắng này chắc chắn bản mệnh sẽ được đón nhận tin mừng sự nghiệp, tài lộc theo đó dễ dàng khởi sắc.

Cấp trên cũng trao thêm cho bản mệnh những trọng trách mới, nhiệt tình hướng dẫn và chỉ ra những điểm còn hạn chế để bản mệnh có thể nhanh chóng hoàn thiện, tiến bộ hơn. Vì vậy hãy cố gắng lắng nghe, tiếp thu và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp để tiếp tục gặt hái được những thành công lớn hơn.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ vốn đang tốt đẹp bỗng xuất hiện những rạn nứt ngầm. Một số cặp đôi vì cái tôi quá lớn nên chưa tìm được điểm chung, chưa bao dung lấy khuyết điểm của đối phương nên dễ xảy ra tranh cãi, xung đột dù xảy ra những chuyện rất nhỏ.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Hôm nay 29/12/2023, 3 con giáp gieo phước gặp lành, đụng đâu thắng đó, tài lộc dồi dào, thời vận tươi đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, hiền lành và luôn coi trọng sức lao động. Người tuổi Sửu không tham vọng nhưng lại không ngừng nỗ lực, cố gắng để dành dụm xây dựng cuộc sống giàu có sung túc như mơ ước.

Trong cuộc sống, tuổi Sửu luôn tâm niệm cuộc sống sướng khổ đều do mình, chỉ cần luôn lạc quan cố gắng vươn lên thì chắc chắn sẽ gặp được điều tốt đẹp.

Theo tử vi, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có chuyển biến bất ngờ. Cụ thể thời gian này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thời gian qua cực khổ thế nào không cần biết, nhưng từ ngày mới, tuổi Sửu sẽ được trời ban nhiều phúc đức, vận may thay đổi giúp công việc họ suôn sẻ thăng tiến, kéo theo tài vận dồi dào, cuối cùng thì cuộc sống tinh thần sẽ thăng hoa bất ngờ.

Nhìn chung, thời gian này sẽ là một năm đầy hy vọng với tuổi Sửu, chỉ cần biết tận dụng cơ hội thì sẽ có được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Hôm nay 29/12/2023, 3 con giáp gieo phước gặp lành, đụng đâu thắng đó, tài lộc dồi dào, thời vận tươi đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay từ bỏ công việc bản thân yêu thích.    

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân từ bỏ công việc yêu thích, chọn phụ giúp gia đình. 

Tình cảm: Tình cảm phân rõ đúng sai, làm cả hai cảm thấy xa cách. 

Tài lộc: Kiểm tra lại những khoản đã chi, tránh thất thoát vô cớ. 

Sức khoẻ: Thời gian cho bản thân không nhiều.  

Hôm nay 29/12/2023, 3 con giáp gieo phước gặp lành, đụng đâu thắng đó, tài lộc dồi dào, thời vận tươi đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 19 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026