Hôm nay 29/12/2023, 3 con giáp gieo phước gặp lành, đụng đâu thắng đó, tài lộc dồi dào, thời vận tươi đẹp

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 29/12/2023 hôm nay, tuổi Mùi gần như đã lấy lại được phong độ trong công việc, từ đó duy trì được sự sáng suốt để hoàn thành nhiệm vụ. Bằng sự cố gắng này chắc chắn bản mệnh sẽ được đón nhận tin mừng sự nghiệp, tài lộc theo đó dễ dàng khởi sắc.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ vốn đang tốt đẹp bỗng xuất hiện những rạn nứt ngầm. Một số cặp đôi vì cái tôi quá lớn nên chưa tìm được điểm chung, chưa bao dung lấy khuyết điểm của đối phương nên dễ xảy ra tranh cãi, xung đột dù xảy ra những chuyện rất nhỏ.

Cấp trên cũng trao thêm cho bản mệnh những trọng trách mới, nhiệt tình hướng dẫn và chỉ ra những điểm còn hạn chế để bản mệnh có thể nhanh chóng hoàn thiện, tiến bộ hơn. Vì vậy hãy cố gắng lắng nghe, tiếp thu và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp để tiếp tục gặt hái được những thành công lớn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, hiền lành và luôn coi trọng sức lao động. Người tuổi Sửu không tham vọng nhưng lại không ngừng nỗ lực, cố gắng để dành dụm xây dựng cuộc sống giàu có sung túc như mơ ước.

Trong cuộc sống, tuổi Sửu luôn tâm niệm cuộc sống sướng khổ đều do mình, chỉ cần luôn lạc quan cố gắng vươn lên thì chắc chắn sẽ gặp được điều tốt đẹp.

Theo tử vi, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có chuyển biến bất ngờ. Cụ thể thời gian này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thời gian qua cực khổ thế nào không cần biết, nhưng từ ngày mới, tuổi Sửu sẽ được trời ban nhiều phúc đức, vận may thay đổi giúp công việc họ suôn sẻ thăng tiến, kéo theo tài vận dồi dào, cuối cùng thì cuộc sống tinh thần sẽ thăng hoa bất ngờ.

Nhìn chung, thời gian này sẽ là một năm đầy hy vọng với tuổi Sửu, chỉ cần biết tận dụng cơ hội thì sẽ có được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay từ bỏ công việc bản thân yêu thích.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân từ bỏ công việc yêu thích, chọn phụ giúp gia đình.

Tình cảm: Tình cảm phân rõ đúng sai, làm cả hai cảm thấy xa cách.

Tài lộc: Kiểm tra lại những khoản đã chi, tránh thất thoát vô cớ.

Sức khoẻ: Thời gian cho bản thân không nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.