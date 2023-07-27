Hôm nay 27/7/2023, Trời trao LỘC tận tay, 3 con giáp ung dung hưởng thụ, danh lợi song thu, số dư tăng vọt, nhẹ nhàng kiếm bạc tỷ về tay

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương sẽ định hướng giúp bạn giải quyết nhiều khúc mắc.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng hiểu rõ thêm về nhau, những cuộc trò chuyện cũng thêm gần gũi, thân mật và dường như có thể kéo dài không dứt.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về một khoản tiền rủng rỉnh. Bạn có thể tiếp tục mở rộng kinh doanh, thu hút thêm đối tượng khách hàng, đối tác mới.

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi trong kinh doanh là một người chủ có quyền lực, biết nắm bắt cơ hội và thời cơ ngay khi có thể.

Vận trình tài lộc thịnh vượng. Con giáp này thu về cho mình một khoản không nhỏ từ công việc chính thức và cả những dự án bên ngoài. Theo đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên cũng trắc trở khiến mọi chuyện không được như tuổi Mùi mong muốn. Giữa các cặp đôi còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải, những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người.

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy ngày mới của tuổi Sửu đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc. Con giáp này được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên mặt tình cảm cũng may mắn không kém phần nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Tuổi này sống biết điều, làm dâu hay làm rể cũng khéo sống, nội ngoại 2 bên có việc được nhờ.

Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ Thiên Tài tốt cho những người chơi xổ số, đánh bài, làm ăn chóng vánh nhưng nếu như không biết tiết kiệm, dấn thân vào mấy trò đỏ đen thì nhanh lụi tàn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.