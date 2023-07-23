Hôm nay 23/7/2023, Thần Tài chọn mặt gửi VÀNG, 3 con giáp làm đâu trúng đó, vận trình đỏ rực, LỘC từ tứ phương đổ về không nghỉ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ Nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng. Con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày thích hợp để chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Còn nếu có kế hoạch thực hiện các công việc trọng đại khác thì bản mệnh nên tìm thời gian khác thích hợp hơn để gặp nhiều may mắn.

Người đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, con giáp này cần đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tại.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Hợi vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình.

Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Hãy lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay tốt đẹp, suôn sẻ. Người tuổi này không cần tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể gặt hái được nhiều thành quả đáng kể trong công việc. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần chú ý trong lời ăn tiếng nói để tránh gây xích mích, xung đột với đồng nghiệp xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vượng phát. Các hạng mục mà con giáp này đầu tư đều mang về lợi nhuận cao, từ đó có được nguồn thu nhập dư dả và dồi dào.

Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy không thể giải quyết một sớm, một chiều vì ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình mà không chịu nhường nhịn, bao dung lẫn nhau.

* Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.