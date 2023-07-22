Hôm nay 22/7/2023, nhờ ĐỨC TỔ TIÊN nên 3 con giáp tránh được kiếp nạn, chuyện dữ hóa lành, TÀI LỘC khởi sắc không ngừng, tiền đề cho tương lai xán lạn

Ngày mới của Mão gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên đi làm hay có lộc lá bất ngờ, nhất là mấy bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Sáng dậy thì tinh thần uể oải không muốn đi làm nhưng đừng xin nghỉ nhé, nếu nghỉ là mất phần may mắn rồi.

Vận tình duyên của tuổi này vô cùng rực rỡ khi gặp cục diện Mộc Hỏa tương sinh. Bạn đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Bản mệnh được thần Tài độ nên dễ trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh, có thể thử vận may bằng cách mua vé số hoặc đòi nợ lương. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Dậu bấp bênh. Bản tính hiếu thắng trỗi dậy khiến con giáp này làm việc hừng hực như lửa, xong điều đó lại vô tình khiến bản mệnh đắc tội với người xung quanh. Dễ có lời qua tiếng lại với cấp dưới, bạn làm ăn hoặc đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là vận tài lộc thuận lợi. Con giáp này không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên lúc nào cũng lao đầu kiếm tiền, được trời thương nên cũng có đồng ra đồng vào. Nay có họa mất tiền nhưng lại may mắn tránh được.

Tiếc là vận trình tình cảm là ảm đạm. Cuộc sống ngày càng khó khăn, bạn bè ngày càng xa rời. Con giáp này ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại ôm nhiều nỗi buồn giấu kín không để ai hay biết.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày thứ Bảy 22/07/2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Hợi đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc, hoặc tuổi Hợi có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào thứ Bảy này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.