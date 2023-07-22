Hôm nay 22/7/2023, HẦU BAO căng tràn, 3 con giáp HỒNG PHÚC dồi dào, tài chính dư dả, tiền xài thả ga, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc

Công việc của tuổi Tý may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Đường tình cảm không tốt vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Nửa ngày đầu bạn gặp nhiều tin vui, công việc khá suôn sẻ. Nhưng nửa ngày sau lại vướng phải mâu thuẫn trong gia đình hoặc với người ngoài vì thấy chướng tai gai mắt với một số người.

Mặt tài lộc cũng không hề kém cạnh, nhất là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc có tính cách xởi lởi. Nhiều bạn được tặng quà hoặc được mời đi ăn, cho đồ ăn. Cuộc sống của Tý thoải mái hơn trong việc chi tiêu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tỵ suôn sẻ, có tiến triển nhất định, nhất là những người sắp thi công chức, xin việc hoặc thi cử. Lúc mới kinh doanh chắc chắn ai cũng sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng, mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu, tiết kiệm quá cũng không phải là điều tốt. Nếu thích mua gì cho bản thân cứ mạnh dạn mua sắm. Những khoản quan trọng trong gia đình thì cần ý kiến của cả vợ lẫn chồng khi chi tiền.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ may mắn vì có một nửa ở bên động viên, giúp bản mệnh củng cố tinh thần làm việc, chống chọi với áp lực. Đằng sau lưng con giáp này có thể có vô vàn kẻ xấu nhưng vẫn còn có gia đình chống lưng.

Tuổi Mùi

Hôm nay ngày 22/7/2023, Tam Hợp đem tới cho người tuổi Mùi nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ.

Người tuổi Mùi trong công việc có sự sắc bén và khéo léo của mình để vượt qua các thách thức và đạt được sự tiến bộ trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người trẻ tuổi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước. Càng sớm hiện thực hóa các mục tiêu, bạn lại càng nhanh chóng bước gần hơn tới cái đích mà mình đặt ra. Tình hình tài chính, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các đầu tư hoặc dự án đã đầu tư trước đó.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, Thổ khắc Thủy cho thấy 2 bạn đang hiểu lầm ý nhau, cho dù đôi bên đều mong muốn điều tốt cho đối phương. Cả hai nên tìm cách để ngồi lại chuyện trò, tâm sự nhiều hơn. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.