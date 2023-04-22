Hôm nay 22/04, các con giáp sau được Tam Hội nâng đỡ, gặp gỡ quý nhân: Sự nghiệp phát triển lên tầm cao mới, cơ hội thu tiền tỷ xuất hiện bất ngờ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Người đó có thể truyền cho bạn những kinh nghiệm quý giá hoặc những định hướng mới mẻ giúp sự nghiệp của bạn bước sang trang mới. Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác nên lúc nào đơn hàng cũng đổ về tấp nập. Dù có thể sẽ phải hơi bận rộn và vất vả một chút, song bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần ở hướng Tây Bắc và Tài Thần ở hướng Đông Nam.

Người tuổi Tị là con giáp nhận được sự ưu ái của thần Tài. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ đón tài lộc ầm ầm, có rất nhiều cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Những người kinh doanh buôn bán nhờ lộc trời ban mà kiếm được bội tiền. Dù là dự án cũ hay mới cũng đều hứa hẹn có lãi đổ về. Tuy nhiên, cho dù có may mắn đồng hành thì người tuổi Tị cũng không nên chủ quan, nhất là khi đối thủ cạnh tranh luôn rình rập hòng chiếm lấy lợi thế mà bản mệnh đang có. Kiếm được nhiều tiền không chỉ cần may mắn mà còn cần năng lực, cần đầu óc nữa. Người tuổi Tị đừng quên điều này.

Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội gia tăng thu nhập bằng nghề tay trái. Tất nhiên sẽ vất vả hơn một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận lại. Thêm nữa, vận quý nhân khá vượng mang tới cho người tuổi Tị những sự trợ giúp hữu ích và kịp thời. Những dự định dự án còn dang dở đều có bước chuyển biến tích cực và trở thành nguồn sinh lời dồi dào cho bạn.

Tuổi Mão

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Khoảng thời gian này đối với người tuổi Mão có thể gặp những khó khăn nhất định, nhưng trước nghịch sau thuận, càng về cuối tháng thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn. Đối với con giáp này, những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Chỉ khi có sự nỗ lực, phát huy được thế mạnh của bản thân, họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra.

‏Có thể nói, vận mệnh xoay chuyển được hay không là do chính tay họ tự quyết định. Với những người bản lĩnh, ý chí và luôn phấn đấu, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm sự tương trợ từ Thái Dương cát tinh trong thời gian sắp tới, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng cải thiện được mọi mặt, vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển. Khi có cơ hội, thay vì chùn bước ngại ngần, họ nên dành thời gian này để học hỏi nhiều điều, sau đó dần cải thiện chất lượng công việc của mình.‏

‏Trên phương diện tài lộc, con giáp này không nên vội vàng. Thời kỳ chuyển vận sẽ đến nhưng không đến trong "chớp mắt", mà cần từ từ theo thời gian. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, còn những thứ từ từ nắm chặt trong tay mới là bền chắc nhất. Bản mệnh nên tận dụng tốt nguồn thu nhập từ công việc chính, phát triển và gia tăng thêm, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng. Đồng thời lưu ý cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.