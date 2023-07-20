Hôm nay 20/7/2023, 3 con giáp ra đường gặp QUÝ NHÂN, về nhà gặp THẦN TÀI, làm gì cũng ĐẠI PHÁT, phúc lộc tràn trề, thu về BẠC TỶ

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Với người làm ăn kinh doanh nay cũng là ngày cực kỳ may mắn khi bản mệnh làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 3 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Mão

Hôm nay, con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Mão cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính nhờ Chính Tài độ mệnh nên có diệu hiệu chuyển biến khả quan đôi chút, công việc kinh doanh thuận lợi nên dù có khúc mắc nhưng thu nhập nhìn chung là vẫn ổn định. Bản mệnh dù gặp khó khăn thì vẫn kiếm được tiền, chi tiêu không phải lo nghĩ quá nhiều.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 20/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, bạn tìm ra hướng đi mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc, khiến chất lượng công việc được nâng cao còn thời gian thì được rút ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa tập thể phát triển nhanh chóng trong ngày hôm nay. Nhờ vậy, bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, tương lai còn có thể phát triển hơn thế nữa.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, bản mệnh cần chú ý hơn đến người thân của mình. Nếu đã lập gia đình, bạn và nửa kia cần phải chú ý trò chuyện, giao lưu với nhau nhiều hơn để tăng sự thấu hiểu, nếu không, đôi bên sẽ thường xuyên bất đồng ý kiến.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.