Hôm nay 16/8/2023, 3 con giáp bước chân ra cửa tiền rơi vào đầu, cuộc sống lên hương, muốn tài có tài, muốn danh có danh, giàu to như vũ bão

Thứ 4 của Dần đường công việc có Thiên Ấn nâng đỡ nên có tiếng nói hơn mọi ngày. Ý kiến của bạn được cấp trên ghi nhận tích cực, dù nắm chức lớn hay chức bé cũng được đồng nghiệp tôn trọng hết mức vì làm được việc.

Cục diện Mộc sinh Hỏa đem đến tin vui trong chuyện yêu đương, gia đình. Đào hoa nở rộ, con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái. Các bạn có gia đình thì hiểu được ý muốn của con cái, Dần chính là bậc cha mẹ vô cùng tâm lý trong thời đại hiện đại này.

Chuyện tiền bạc may mắn có Tam Hợp cục nên tiền vào tiền ra khá đều, không bị hao hụt nhiều. Sắp tới có nhiều việc lớn cần đến tiền, rất may là bạn đủ tiềm lực kinh tế để lo liệu cho mọi việc, Dần thực sự rất bản lĩnh.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 16/08/2023 này, tuổi Mão được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Mão nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Mão nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Mão hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Mão và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư 16/08/2023, tuổi Hợi được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Hợi không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của tuổi Hợi có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.