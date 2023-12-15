Hôm nay 15/12/2023, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tiền bạc sung túc, phú quý đủ đầy, cuộc sống thịch vượng muôn phần

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 21:05

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu 15/12/2023 hôm nay, 3 con giáp sau có vận kim tiền, giàu lên chóng mặt, tài lộc nhân 5 nhân 10.

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Hôm nay 15/12/2023, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tiền bạc sung túc, phú quý đủ đầy, cuộc sống thịch vượng muôn phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp năm 2023 viết rõ, người tuổi Tỵ rất thông minh, ham học hỏi và sáng tạo. Cũng bởi vậy, họ có cách làm riêng, có phương pháp riêng khác biệt với các đối thủ. Họ đọc hiểu và cảm nhận những tình huống xung quanh một cách nhạy bén.

Thời gian này, việc làm ăn của Tỵ diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ có hướng đi đúng đắn, con giáp này vượt qua áp lực, đạt được thành tích đáng kính nể. Người tuổi này khởi nghiệp từ số vốn rất nhỏ nhưng cũng có thể thu lợi lớn.

Người tuổi Tỵ thường có quyết đoán trong quyết định và hành động. Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi này tỏ ra kiên định. Con giáp này thường có sức mạnh nội tâm và trực giác tốt. Sự thành công của họ trở thành hình mẫu cho nhiều người.

Hôm nay 15/12/2023, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tiền bạc sung túc, phú quý đủ đầy, cuộc sống thịch vượng muôn phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Dần đang làm quản lý hoặc nắm giữ chức quyền ở cơ quan, những người kinh doanh lớn cũng nên cẩn thận. Ngày này bản mệnh phải chú ý trong ăn nói, hành động kẻo gây ra tai họa cho sự nghiệp của mình, càng khiêm tốn càng tốt.

May mắn đường tài lộc lại xán lạn hơn sự nghiệp rất nhiều. Con giáp này kiếm tiền giỏi nhưng cũng biết giữ tiền, khéo mua khéo sắm nhưng cũng khéo giữ, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ để không bị mất của trong ngày này.

Tuy nhiên vận trình tình cảm lại không được như ý. Con giáp này sống thật thà, hay thương người nhưng dễ bị lợi dụng lòng tốt. Chơi với ai hay làm việc cùng ai cũng nên cẩn thận kẻo người ta lừa bản mệnh lúc nào không hay.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Hôm nay 15/12/2023, 3 con giáp làm gì cũng thuận, tiền bạc sung túc, phú quý đủ đầy, cuộc sống thịch vượng muôn phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp sau là đại gia ngầm, ngồi mát ăn bát vàng, ai ai cũng phải ghen tỵ.

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