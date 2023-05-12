Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua. Ngày này những kế hoạch, dự định của bản mệnh đều báo tin vui về, đem tới sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này đang rất hạnh phúc với nửa kia của mình, hai người rất tâm đầu ý hợp. Đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bản mệnh trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên rất lớn cho cả hai.

Nhân đà này, tuổi Dần nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bản mệnh luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bản mệnh, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 1 , 4 , 12

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 12/5/2023 của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ thấy rằng những bạn còn độc thân có vẻ khá do dự khi lựa chọn những đối tượng theo đuổi mình. Hãy thử lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim, bạn sẽ biết ai là người mình yêu quý nhất.

Nếu đã có nửa kia, bạn và người ấy đang dần dần dung hòa được với nhau. Hai người không còn so đo với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Cũng chính vì thế mà tình yêu trở nên bình yên, hòa thuận hơn nhiều.

Thiên Ấn soi chiếu, người làm công ăn lương có thể nắm bắt được một số cơ hội để phát triển bản thân, nếu làm tốt, bạn chắc chắn sẽ được thăng tiến. Cấp trên đánh giá rất cao những người biết tận dụng cơ hội như bạn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Con số may mắn : 34 , 71 , 58

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra dễ dàng. Dự đoán người tuổi này sẽ có được những bước tiến đáng kể, dù làm làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Tử chi cho biết, con giáp này có cơ hội thu về tay những khoản lợi nhuận không nhỏ, do đó không nên chủ quan kẻo mất tiền mất bạc một cách đáng tiếc.

Thần Tài gõ cửa tận nhà 3 con giáp này trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm không đáng lo. Sự ngọt ngào mà những người đang yêu dành cho nhau khiến người khác phải ghen tỵ. Người độc thân có sự thoải mái trong việc tìm kiếm tình yêu nên chưa vội vàng yêu ngay lúc này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 24 , 72 , 18

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!