Hôm nay (10/07/2023): 3 con giáp sẽ có SONG HỶ LÂM MÔN, sự nghiệp một đường đi lên, thành công vang dội khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ

Công việc của tuổi Tuất lâm Thương Quan nên tuổi này phải cẩn thận hết sức với đồng nghiệp, cấp dưới kẻo bị chơi xấu lúc nào không hay. Thành công không khoe khoang, thất bại không giải trình. Sự cố gắng trong im lặng luôn nhận được thành tựu rộn van, càng khoe càng hay bị soi.

Đồ ăn mình tự mua, tiền mình tự kiếm, thân mình tự nuôi. Như vậy mình mới có lựa chọn sống theo ý của mình. Không gì bằng tự thân vận động. Hôm nay hễ bạn nhờ vả ai là sau này người đó có quyền chê bai, đặt điều nói bạn, tuyệt đối phải tự lập, tự làm tự ăn chứ đừng vay mượn ai.

Mộc Thổ tương khắc cho thấy đường tình cảm của Tuất không mấy tốt đẹp. Trong nhà dễ có lục đục, anh chị em không hợp tính nhau, hay cãi nhau thường xuyên. Bạn giỏi giang nhưng hãy sống khiêm tốn, chắc chắn sẽ có người yêu mến và nể phục bạn chứ không cần phải khoe nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo hôm nay, trong công việc của tuổi Thìn có điềm mất mát, nghi ngờ, tranh giành. Con giáp này muốn lương thiện nhưng người khác không cho phép. Chuyện cũ hay bị đào lại, có kẻ muốn sinh chuyện để cản đường làm việc của bản mệnh.

Bù lại, vận trình tiền bạc lại có được may mắn. Nguồn thu trong ngày của con giáp này chủ yếu đến từ công việc chính, dễ có thưởng nóng, lộc bất ngờ. Người bán hàng nên nhập thêm hàng mới để lấy hên.

Tình cảm lại có phần kém may. Nhưng dù có thế nào bản mệnh vẫn có một gia đình rất hòa thuận chỉ là thi thoảng vợ chồng hay to tiếng với nhau. Con cái hơi bướng bỉnh khiến bản mệnh ức chế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày hôm nay, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với Tuổi Mão , bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Tử vi hôm nay nhắc nhở Tuổi Mão đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

Đây cũng sẽ là một ngày bạn có thể sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản thân buồn phiền, chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.