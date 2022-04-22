'Hội ế' bơi vào đây nghe phán: bước vào tháng 5, có 4 con giáp được Tam Hợp quý nhân trợ sức, vận đào hoa cực vượng, bắt gặp định mệnh, tình yêu rực rỡ

Mọi quyết định trong lúc nóng vội hay cảm tính đều có thể dẫn đến sai lầm đáng tiếc. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài một con người thì chưa thể nói lên điều gì, cần tìm hiểu con người bên trong họ mới có thể biết rõ họ là người như thế nào, tuổi Dần chớ nên “nhìn mặt mà bắt hình dong” nhé.

Vận trình tình cảm của người tuổi Dần hanh thông phơi phới, hỷ sự liên tiếp nhờ sự giúp đỡ từ Tam Hợp quý nhân. Người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý, cơ hội tiến tới hôn nhân viên mãn, vận đào hoa cực vượng. Tuy nhiên, nói vậy không phải là bạn qua loa trong việc chọn lựa ý chung nhân, mà cần phải có thời gian để đôi bên cùng hiểu rõ về nhau.

Bản mệnh cần giữ khoảng cách nhất định với đối phương, cứ đứng xa một chút để quan sát tổng thể và tạo điều kiện cho tình yêu có cơ hội thăng hoa sau này. Trái lại, vì đào hoa vượng mà người đã kết hôn gặp không ít trục trặc trong đời sống hôn nhân. Để biết thêm chi tiết về đường tình duyên của mình hãy đến xem tu vi

Tuổi Tị

Có thể coi là tháng đào hoa của người tuổi Tỵ. Mặc dù vẫn có hung tinh gây bất lợi trên phương diện tình cảm nhưng cuối cùng vận trình tình cảm của bản mệnh vẫn duy trì ở mức hài hòa, cuối năm có xu hướng khởi sắc. Các mối quan hệ xã giao ngày càng thân thiết. Cơ hội tiếp xúc với người khác giới tăng, được nhiều người để ý, đề nghị kết thân.

Nữ tuổi Tỵ không nên quá căng thẳng hay nghiêm khắc trong chuyện tình cảm vì có thể khiến đối phương cảm thấy lo lắng, không dám thổ lộ. Hãy thoải mái lên, là chính mình trong mọi hoàn cảnh và cứ để tình cảm phát triển theo chiều hướng tự nhiên, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Những cặp đôi yêu lâu năm khả năng cao sẽ có tin vui trong tháng 5 này. Tuy nhiên với những người đã kết hôn thì cần đề phòng đào hoa vượng, thôi thúc tình cảm ngoài luồng, dễ có tư tưởng ngoại tình khiến hạnh phúc gia đình bị đe dọa.

Tuổi Hợi

Về mặt tình duyên tuổi Hợi, mệnh chủ gặp sao đào hoa Thiên Hỷ, lại xuất hiện Thiên Quan nên nhân duyên rất tốt, đặc biệt là nữ giới. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng có điều kiện tốt hơn nhưng tính cách hơi bảo thủ và khó gần, cần tạo nhiều dịp vui để hiểu nhau hơn.

Nam giới tuổi Hợi tuy rằng cũng gặp sao đào hoa nhưng không thuận lợi bằng nữ giới, dễ có áp lực lớn hơn nữa trong quá trình qua lại tìm hiểu sẽ chịu phí tổn không nhỏ. Đối phương tâm tư sâu kín hoặc hành động, lời nói không rõ ràng nên bạn không cảm nhận được mức độ tình cảm của người ta đối với mình. Hai người vẫn có rào cản, chưa hiểu nhau lắm, cần nỗ lực hơn để có đột phá.

Nhưng vẫn có hung tinh ảnh hưởng nên người độc thân dù gặp được người tâm đầu ý hợp, nhanh chóng kết đôi nhưng thời gian không lâu dài, dễ chia tay.

Người đã kết hôn hoặc đã có người yêu nên lưu tâm hơn tới mối quan hệ với người khác phái, đừng gieo rắc đào hoa khắp nơi, dễ sinh chuyện tình cảm ngoài luồng, ảnh hưởng tới mối quan hệ chính.

Các cặp vợ chồng kết hôn lâu đối diện với không ít trục trặc hôn nhân trong năm. Thiên Không bắt tay cùng Kiếp Sát làm suy giảm cát khí từ Thiên Hỷ, mang người thứ ba tới phá hoại tình cảm. Đào hoa vượng biến thành đào hoa dữ, tuổi Hợi dễ bị mê hoặc bởi các yếu tố ngoại cảnh tác động, khó làm chủ bản thân, khiến hôn nhân đứng trên bờ vực rạn nứt. Để biết chuyện sẽ đến với mình may hay rủi và cách để phòng tránh hãy đến xem tu vi hang tuan

Tuổi Ngọ

Đường tình yêu của người tuổi Ngọ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Nhất là với những người độc thân, gặp được đối tượng mà mình yêu mến tuy nhiên khó được đáp lại tình cảm.

Bạn sống rất đào hoa và được vây quanh bởi rất nhiều những người mến mộ tuy nhiên nó chỉ cản trở tầm nhìn và những cảm xúc thực sự của bạn.

Có lợi trong chuyện tình cảm, hay được bạn bè khác phái giúp đỡ. Tuy vậy nhiều người tuổi Ngọ cả nam hay nữ chưa kết hôn gặp phải tình trạng dở khóc dở cười là tuy có rất nhiều mối quan hệ nhìn thì thấy nồng ấm, nhưng kết quả chẳng dến đến đâu.

Cần lưu ý giữ thái độ đúng mực với bạn bè, đồng nghiệp, tránh kích động thái quá sẽ có lợi hơn cho bạn.

Bởi vậy nên nếu còn độc thân thì bạn cần phải nên tập trung cho những khía cạnh khác ngoài tình yêu. Nếu bạn đã kết hôn, thì bạn hãy cẩn trọng bởi có thể xuất hiện người thứ 3.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.