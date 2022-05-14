HỌC MỘT BIẾT MƯỜI, trí thông minh tuyệt đỉnh là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 12:00

Các con giáp dưới đây có trí thông minh siêu việt, sau này ắt làm nên sự lớn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường kín đáo, không thích phô trương, khoe mẽ bản thân, thế nhưng trên thực tế, họ là những người rất thông minh, có khả năng nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng.

Chính vì điều này mà họ dễ dàng nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. Ai mà chẳng thích giao việc cho một người nói một hiểu mười, thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi cơ chứ?

Trong tập thể, có thể họ luôn rất chăm chỉ và lặng lẽ, không khiến người khác chú ý, nhưng một khi họ đã thành công thì chắc chắn, mọi người sẽ phải nhìn họ bằng ánh mắt khác xưa.

Trời sinh thông minh, lại được cái tính cần cù không ai bằng nên con giáp này thường có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp, hiếm ai có thể ngáng đường họ hoặc khiến họ thất bại.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể thăng tiến nhanh chóng và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp là nhờ có sự nhanh nhạy khó ai có thể sánh bằng của mình.

Con giáp thông minh này là người rất thích động não, một khi đã được phân công cho vấn đề gì, người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ suy nghĩ đến khi tìm ra được đáp án chính xác nhất mới thôi.

HỌC MỘT BIẾT MƯỜI, trí thông minh tuyệt đỉnh là con giáp nào? - Ảnh 1
Thêm vào đó, nhờ năng lực hành động mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nên người tuổi Ngọ luôn đi trước mọi người một bước, đạt được thành công mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Vì sự tài năng của mình, con giáp này cũng thường nhận phải sự đố kỵ của mọi người, thế nhưng họ thường lựa chọn bỏ ngoài tai những lời đám tiếu. Người tuổi Ngọ tin rằng sự thành công của mình có thể chứng minh cho tất cả mọi điều.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là một trong những con giáp thông minh nhất, tuy nhiên, bình thường, họ cũng không thích thể hiện khả năng của mình.

Họ là một người khá hòa đồng và ham vui, vì vậy họ sẽ là người khuấy động bầu không khí cho cả tập thể. Tuy nhiên, một khi tập thể hoặc một người nào đó gặp vấn đề khó giải quyết, họ sẽ là một trong những người đầu tiên đưa ra phương hướng giải quyết.

Con giáp này có khả năng phân tích vấn đề rất xuất sắc, vì vậy, họ luôn giữ được bình tĩnh trước mọi khó khăn, đồng thời nghĩ ra cách xử lý vấn đề chính xác. Chính vì sự thông minh này mà họ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của đồng nghiệp.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Top các con giáp đi đến đâu được QUÝ NHÂN phù trợ đến đó

Top các con giáp đi đến đâu được QUÝ NHÂN phù trợ đến đó

Chính nhờ sự thân thiện, khéo léo, luôn giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn. Nên được Thần Phật yêu mến phù hộ xuyên suốt chặng đường đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 45 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 15 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể